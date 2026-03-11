環球晶法說會／董座：近兩季為矽晶圓價格底部 急單正陸續湧現

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）11日召開法說會，該公司董事長徐秀蘭表示，展望今年，矽晶圓市場將呈現溫和復甦態勢。2025年第4季與本季應是8吋及12吋矽晶圓的價格底部，因為急單正陸續湧現。該公司也評估，今年美元計營收表現可能比去年略高或持平。

徐秀蘭認為，今年AI相關需求將推動12吋先進製程相關矽晶圓、絕緣層上覆矽（SOI）晶圓及氮化鎵（GaN）晶圓方面有更高的產能利用率，至於6吋、8吋矽晶圓與化合物半導體產品的需求也正逐漸改善。

展望今年，環球晶評估，美元計營收表現可能比去年略高或持平，AI相關應用仍是關鍵驅動力，同時包括電源管理、汽車及工業應用在內的非AI領域， 也在歷經一段時間調整後，已開始顯現復甦的早期跡象。該公司對於整體市場環境抱持審慎樂觀態度，預期隨著客戶端庫存持續消化，已浮現更多正面訊號，惟全球宏觀經濟環境仍面臨許多不確定因素，包括關稅、匯率、中東情勢發展等，可能對交通運輸、能源成本與整體消費趨勢產生廣泛的影響。

徐秀蘭也指出，隨著環球晶全球產能擴張陸續投產，營運重心已從產能建設轉向提升出貨量。其資本支出於2024年達到高峰的483億元，去年資本支出降至約319億元。

環球晶預期今年資本支出將進一步下降，而雖然新增產能帶來的折舊費用，在短期內可能對獲利造成壓力，但正逐步進入擴展轉化為收入成長的階段。隨著各地政府補貼到位、產能利用率拉高，估計折舊壓力會逐漸減輕。

環球晶日前已公布去年財報，合併營收為605.98億元、年減3.2％，淨利73.12億元、年減25.7％，每股純益為15.29元，去年第4季每股純益則為4.61元。該公司共計將配發去年度每股7.7元現金股利，盈餘配發率約50.4％。