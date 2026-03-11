中東戰火衝擊全球能源 佳世達：台廠已有「俄烏經驗」免驚

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
左至右為佳世達新任總經理柯淑芬、董事長陳其宏、財務長洪秋金。記者吳凱中／攝影
左至右為佳世達新任總經理柯淑芬、董事長陳其宏、財務長洪秋金。記者吳凱中／攝影

中東戰火持續，美國、以色列與伊朗之間戰爭未見停火跡象，導致全球能源命脈荷莫茲海峽陷入封鎖危機，市場憂心高油價衝擊全球經濟，對此，佳世達（2352）董事長陳其宏11日指出，台灣不需要太擔心，因為業界在過去俄烏戰爭期間已累積相當經驗，他舉例，台股雖然現在面臨很多變數，但是還是蓬勃發展，今天又漲了1,000多點，那是因為台灣不管在AI或半導體產業都是執世界的牛耳。

針對中東戰爭何時結束，陳其宏舉例，原先大家以為俄烏戰爭會很快結束，結果打了4年，所以大家應該有一個比較長足的準備，當然，希望中東戰爭能夠趕快結束，讓百工百業都能夠恢復到該有的成長動能，但假如萬一不是，那大家必須做好風險管控的準備。

陳其宏表示，比如大家擔心油價可能會居高不下，天然氣也會跟著受到很大的影響，這些都會帶動通膨，因為這是所有人民的必需品。

但陳其宏認為，台灣不需要太擔心，因為過去幾年台灣的影響力已經被世界看到，比如台股雖然現在面臨很多變數，但是還是蓬勃發展，今天又漲了1,000多點，那是因為台灣不管在AI或半導體產業都是執世界的牛耳。

陳其宏分析，大家在過去俄烏戰爭四年多已經很有經驗，已經歷練過，幾乎是同樣的劇本，而若中東戰爭能速戰速決，當然是全球之福。

他認為，從風險管控的角度，當然會帶來很多物料成本的上升，比如石油價格居高不下的話，基本上很多石化產業都會受到影響，而荷莫茲海峽不能通過，當然會影響到全世界，民生物資各方面都受影響。

