聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火衝擊全球能源 佳世達：台廠已有「俄烏經驗」免驚
中東戰火持續，美國、以色列與伊朗之間戰爭未見停火跡象，導致全球能源命脈荷莫茲海峽陷入封鎖危機，市場憂心高油價衝擊全球經濟，對此，佳世達（2352）董事長陳其宏11日指出，台灣不需要太擔心，因為業界在過去俄烏戰爭期間已累積相當經驗，他舉例，台股雖然現在面臨很多變數，但是還是蓬勃發展，今天又漲了1,000多點，那是因為台灣不管在AI或半導體產業都是執世界的牛耳。
針對中東戰爭何時結束，陳其宏舉例，原先大家以為俄烏戰爭會很快結束，結果打了4年，所以大家應該有一個比較長足的準備，當然，希望中東戰爭能夠趕快結束，讓百工百業都能夠恢復到該有的成長動能，但假如萬一不是，那大家必須做好風險管控的準備。
陳其宏表示，比如大家擔心油價可能會居高不下，天然氣也會跟著受到很大的影響，這些都會帶動通膨，因為這是所有人民的必需品。
但陳其宏認為，台灣不需要太擔心，因為過去幾年台灣的影響力已經被世界看到，比如台股雖然現在面臨很多變數，但是還是蓬勃發展，今天又漲了1,000多點，那是因為台灣不管在AI或半導體產業都是執世界的牛耳。
陳其宏分析，大家在過去俄烏戰爭四年多已經很有經驗，已經歷練過，幾乎是同樣的劇本，而若中東戰爭能速戰速決，當然是全球之福。
他認為，從風險管控的角度，當然會帶來很多物料成本的上升，比如石油價格居高不下的話，基本上很多石化產業都會受到影響，而荷莫茲海峽不能通過，當然會影響到全世界，民生物資各方面都受影響。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。