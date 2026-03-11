快訊

台灣智慧醫療國家隊登HIMSS 29項技術進軍北美市場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
台灣智慧醫療主題館匯聚了經濟部產業技術司轄下法人及25家優質廠商，攜手國科會9家智慧醫院，展現臺灣在智慧醫療領域從臨床到產業的卓越創新實力。圖／工研院提供
台灣智慧醫療主題館匯聚了經濟部產業技術司轄下法人及25家優質廠商，攜手國科會9家智慧醫院，展現臺灣在智慧醫療領域從臨床到產業的卓越創新實力。圖／工研院提供

台灣智慧醫療再度登上國際舞台。經濟部產業技術司今天表示，全球醫療資訊盛會「HIMSS 2026」登場，與國科會攜手帶領25家廠商與研發法人組成「台灣智慧醫療國家隊」，展出29項前瞻技術，並與UCLA、USC、Cedars-Sinai等北美醫學中心及高齡照護機構展開臨床驗證合作。此舉象徵台灣智慧醫療已從單點技術研發，邁向可落地、可商轉的整體解決方案，加速進軍北美市場並強化全球供應鏈地位。

本次設立台灣智慧醫療主題館，由經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、國科會產學及園區處處長林德生，以及HIMSS亞太區董事總經理暨國際事務副總裁Simon Lin共同啟動。主題館整合AI、半導體與生醫創新能量，展示可輸出的智慧醫療整體解決方案，呼應高齡科技與遠距照護政策。

戴建丞表示，2026年被視為台灣生醫產業的重要里程碑。在經濟部推動產業落地、國科會深耕學研創新的合作下，台灣已建立「半導體晶片＋ICT平台＋醫院臨床驗證」的轉化模式，串聯研發、驗證與應用，讓AI診斷與遠距醫療從實驗室走向實際場域，並逐步導入北美高齡社區與救護現場。

在智慧醫療應用方面，工研院推出結合臨床語料與生成式AI的「MedBobi 2.0 醫護聲易通」系統，醫護人員透過語音即可快速生成醫療報告，並支援96種語言辨識，預估可減少約75%行政作業時間。系統亦可整合醫學影像與病歷資料進行分析，協助醫師臨床決策，已導入亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮總及奇美醫院等醫療場域。

在精準診斷方面，台灣將半導體與AI技術導入醫療應用。柏瑞醫推出「AIXA®骨密度與骨肌健康輔助偵測系統」，可分析X光與CT影像，評估骨折與肌少症風險；醫華生技則運用半導體微流道晶片開發液態腫瘤檢測平台，提升癌症篩檢精準度。

面對高齡社會，遠距照護與智慧監測也持續發展。宇心生醫的雲端動態心電監測系統可長時間追蹤心律並即時回傳雲端；遠東醫電則結合5G與低軌衛星通訊建立緊急醫療會診平台，將醫療支援延伸至救護車與災害現場。整體展現台灣結合半導體與醫療創新的智慧醫療整合實力。

台灣主題館展出多項智慧醫療技術，現場也吸引多家北美醫院代表到場體驗微型內視鏡與 AI 輔助系統。圖／工研院提供
台灣主題館展出多項智慧醫療技術，現場也吸引多家北美醫院代表到場體驗微型內視鏡與 AI 輔助系統。圖／工研院提供

此次台灣智慧醫療主題館整合 AI、半導體與醫療科技的創新能量，強化臺灣在全球智慧醫療供應鏈中的關鍵地位。圖／工研院提供
此次台灣智慧醫療主題館整合 AI、半導體與醫療科技的創新能量，強化臺灣在全球智慧醫療供應鏈中的關鍵地位。圖／工研院提供

