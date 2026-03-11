快訊

佳世達董事長誇新總座夢幻規格 柯淑芬將整合大艦隊翻轉AI創新

經濟日報／ 記者王郁倫／台北報導
佳世達成立19年，破天荒首度邀外部高階主管接任總經理，圖左為新任總座柯淑芬，中為董事長陳其宏，右為洪秋金。佳世達提供
佳世達成立19年，破天荒首度邀外部高階主管接任總經理，圖左為新任總座柯淑芬，中為董事長陳其宏，右為洪秋金。佳世達提供

「我們不怕改變！」佳世達（2352）集團3月10日宣布延攬前Google Cloud總經理柯淑芬接總座，打破明基體系內部擢升慣例，董事長陳其宏表示，邀請到學經歷「夢幻規格」的柯博士，是展現推動組織轉型的決心，不會給她短期壓力，盼她發揮旁觀者清的優勢，找出盲點，加速集團深度軟硬整合及AI創新。

佳世達過去積極併購打造集團大艦隊，但營業額連續5年站上2000億元，目前苦無往下一個階段成長新動能，董事會3月破天荒宣布，延攬具備微軟、Google、台達電（2308）等跨國科技大公司服務經驗的柯淑芬加入接總經理，打破過去三任總經理都是明基內部人馬培養起來的慣例，讓一位空降高管掌舵，外界格外關注。

對此陳其宏11日解釋，過去三年佳世達業績不夠突出，他深刻體認到：或許我們每個人都有盲點。因此，決定引進具有豐富外商經驗與跨國視野的人才，他認為對佳世達未來的經營理念與方向，絕對會對組織帶來突破跟改變。

柯淑芬去年接任龍華科技大學副董事長職位，剛好跟陳其宏在一場AI相關座談會擔任演講嘉賓，兩人在會前跟台上交流資安跟智慧製造經驗，陳其宏坦言，深談後發現柯淑芬具有資訊科學、資訊管理（MIS）以及工業工程與管理雙博士學位，在AI、資安與資訊管理領域具專業經驗，曾帶領300多億元團隊，學經歷堪稱「夢幻規格」，十分契合佳世達發展需要。

柯淑芬則坦言願意加入，是深刻感受到陳其宏想要把事情做好、決心帶領公司做出改變的真誠態度，高行動力的她因此決定接下挑戰。佳世達歷經數十次併購，她的任務將是整合集團內部橫跨 AI 伺服器、網通與醫療等多個事業群資源，進行深度的軟硬體整合，把集團的戰力與綜效發揮到最大。

陳其宏表示，佳世達目前在 AI 領域已經建立不錯的基礎，如在邊緣運算（Edge computing）、軟硬體的深度整合以及智慧醫院、智慧工廠等應用落地，2025年AIOT相關營收360億元，AI營收貢獻約17%，期望柯淑芬能加速推進各項 AI 基礎建設與落地應用，期待 2026 年明確看到具體成果，「改變就有機會！」他說。

柯淑芬目前是新手期，陳其宏表示，他刻意保留空間，希望柯淑芬先透過觀察來了解公司，不想在一開始就用自己的想法去影響她，這樣才能讓她真正發揮「旁觀者清」的優勢，等全面熟悉與掌握狀況後，雙方再來深入討論她的觀察與未來的想法。

他舉例，集團在AI相關領域，如AI 伺服器、邊緣運算與雲端基礎建設等相關的業務與投資，過去透過子公司發展，如、明泰的網通交換器（Switch），以及旗下專門負責先進散熱與浸沒式冷卻技術的其曜，現在佳世達本身會親自投入，解決子公司資源較少，當大AI客戶要服務時，子公司面臨較多挑戰，現在將由規模較大的佳世達提供大客戶整合服務。

他表示，現在是正確的時機，由佳世達本身建立更多的資源來協助這些子公司，以佳世達這個擁有兩千多億營收量體的母公司，絕對有足夠的資源來支持較大規模的 AI 投資與研發。

佳世達董事長陳其宏開心誇新總座柯淑芬是夢幻規格主管，回憶自己2013年接任總經理，沒有給自己任何蜜月期。記者王郁倫／攝影
佳世達董事長陳其宏開心誇新總座柯淑芬是夢幻規格主管，回憶自己2013年接任總經理，沒有給自己任何蜜月期。記者王郁倫／攝影

