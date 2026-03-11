快訊

TrendForce 報告：預估CPO於AI資料中心滲透率 將逐年提升

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新高速互連市場研究，輝達（NVIDIA）下世代的AI算力櫃架構顯示，未來GPU設計重心將轉向更高密度的晶片互連和更高速的資料傳輸，機櫃內晶片互連（Scale-Up）及跨機櫃的大規模互連（Scale-Out）將成規劃資料中心的核心課題。使用銅纜的傳統電氣傳輸方案，受物理限制無法應對超大規模的資料搬運需求，光學傳輸方案因此獲得發展空間。TrendForce預估，共同封裝光學（CPO）在AI資料中心光通訊模組的滲透率將逐年成長，有機會於2030年達35%。

依照NVIDIA NVLink 6的傳輸通訊協定，定義單通道400G SerDes的極速，以及單顆GPU擁有3.6 TB/s的頻寬極限。在極端的高頻傳輸速率下，銅纜方案電訊號隨傳輸距離增加而衰退的情況加劇，導致可用距離被嚴格限縮在一公尺內。不過據Broadcom預測，透過SerDes技術持續突破物理極限，銅纜方案（Copper Cable）憑藉成本效益與低功耗特性，至2028年前都將是機櫃內的極短距互連主流選擇。

觀察NVIDIA近年在CPO與矽光技術的策略，在半導體封裝端，NVIDIA透過TSMC（2330） COUPE 3D封裝技術，堆疊邏輯與矽光晶片，並利用矽光晶片上的200G PAM4微環調變器（MRM），兼顧小體積與低功耗，提升光引擎的整體頻寬密度。

NVIDIA近日也宣布分別投資Lumentum與Coherent各20億美元，並簽署多年度採購承諾，與先進雷射、光學產品的優先供貨權。此舉顯示NVIDIA開始針對Scale-Up光互連的關鍵零組件預先做戰略儲備，將深度參與雷射與光學元件研發，意味未來的算力基礎設施將更依賴光學技術。

TrendForce預期，基於矽光與CPO的光互連技術，將率先導入在NVIDIA Rubin世代機櫃間資料傳輸的Scale Out，並規劃將光互連整合至未來的Scale-up互連架構中，以實現更高的頻寬密度。據TrendForce估計，2026年用於AI資料中心的光通訊模組中，CPO滲透率僅約0.5%。隨著矽光與CPO封裝技術逐漸純熟，跨機櫃的Scale Up光互連資料傳輸最快將於Rubin Ultra或Feynman世代開始出現。在資料傳輸頻寬不斷提高的情況下，TrendForce預估至2030年左右，矽光CPO於AI資料中心的滲透率有機會達到35%水準。同時，新型態的光互連與Optical I/O等光學技術也可能陸續出現。

相關新聞

佳世達董事長誇新總座夢幻規格 柯淑芬將整合大艦隊翻轉AI創新

「我們不怕改變！」佳世達（2352）集團3月10日宣布延攬前Google Cloud總經理柯淑芬接總座，打破明基體系內部擢升慣例，董事長陳其宏表示，邀請到學經歷「夢幻規格」的柯博士，是展現推動組織轉型的決心，不會給她短期壓力，盼她發揮旁觀者清的優勢，找出盲點，加速集團深度軟硬整合及AI創新。

受惠AI相關應用...中科去年營業額1.13兆元 成長9.29%

中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%，為歷年次高。貿易總額和就業人數亦分別較前年成長12.91%、11.2%，分別達到1.39兆元和6萬1901人，都創歷年新高。另外，台中園區擴建2期計畫，公共工程去年6月動工，台積電10月已啟動建廠，完成後將帶進4千5百個就業機會，創造年產值5千億元。

台灣大：iPhone 17e熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」

南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。

台灣三大科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

