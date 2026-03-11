TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置落地

德州儀器（TI）今日推出兩款全新MCU系列，具備邊緣AI功能，體現了公司致力於在嵌入式處理產品組合中部署邊緣AI的承諾。MSPM0G5187與AM13Ex MCU整合了TI的TinyEngine神經處理單元（NPU），這是一款專為MCU設計的硬體加速器，能最佳化深度學習推論運算，在實現邊緣處理的同時，有效降低延遲並提升能源效率。

TI的嵌入式處理產品組合擁有完整的開發工具支援，包含CCStudio™整合式開發環境（IDE）。透過內建的生成式AI功能，工程師能以自然語言加速程式碼開發、系統配置與除錯；此功能結合了TI資料與業界標準模型及AI代理。整體而言，TI正加速推動邊緣AI於各類電子裝置中的應用，範圍涵蓋從穿戴式健康監測裝置、家用斷路器的即時監控，到人形機器人的實體AI。上述端對端創新解決方案，將於3月10日至12日在embedded world 2026的TI展位展出。

TI嵌入式處理與DLP®產品資深副總裁Amichai Ron表示：「TI在50年前發明了數位訊號處理器技術，為今日的邊緣AI處理奠定了基礎。如今，TI透過將TinyEngine NPU整合至完整的微控制器產品組合中，包含通用型及高效能即時型MCU，正引領下一階段的技術創新。透過在軟體、開發工具、裝置與生態系統中導入AI技術，我們使每位客戶與每項應用都能輕鬆取得並使用邊緣AI。」

TECHnalysis Research總裁兼首席分析師Bob O’Donnell表示：「儘管全球多數目光聚焦於大型SoC的AI加速與NPU，但事實證明，許多最具潛力且影響深遠的AI應用，其實可以在MCU等小型晶片中實現。邊緣架構的AI加速技術，不僅能提升消費裝置的智慧化程度，更能提升工業裝置的運作效率。此外，若能將這些晶片與『利用AI來構建AI』的開發工具相結合，將能協助更多的工程師與裝置設計師，更輕鬆地應用AI加速功能。」

TI表示，消費者始終期待日常科技產品具備更高智慧，從健身穿戴式裝置到家用電器與電氣系統皆不例外。然而，過去許多工程師認為，受限於高昂成本、功耗需求與編碼要求，AI功能僅適用於高端應用。TI全新MSPM0G5187 Arm® Cortex®-M0+ MCU的推出，對嵌入式設計人員而言是一項根本性的轉變，讓邊緣AI能夠應用於各類更簡易、輕巧且符合成本效益的裝置中。