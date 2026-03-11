快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置落地

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
TI正將TinyEngine NPU整合至其整個微控制器產品組合，涵蓋通用型及高效能即時型MCU，將加速邊緣AI應用落地。圖／TI提供
TI正將TinyEngine NPU整合至其整個微控制器產品組合，涵蓋通用型及高效能即時型MCU，將加速邊緣AI應用落地。圖／TI提供

德州儀器（TI）今日推出兩款全新MCU系列，具備邊緣AI功能，體現了公司致力於在嵌入式處理產品組合中部署邊緣AI的承諾。MSPM0G5187與AM13Ex MCU整合了TI的TinyEngine神經處理單元（NPU），這是一款專為MCU設計的硬體加速器，能最佳化深度學習推論運算，在實現邊緣處理的同時，有效降低延遲並提升能源效率。

TI的嵌入式處理產品組合擁有完整的開發工具支援，包含CCStudio™整合式開發環境（IDE）。透過內建的生成式AI功能，工程師能以自然語言加速程式碼開發、系統配置與除錯；此功能結合了TI資料與業界標準模型及AI代理。整體而言，TI正加速推動邊緣AI於各類電子裝置中的應用，範圍涵蓋從穿戴式健康監測裝置、家用斷路器的即時監控，到人形機器人的實體AI。上述端對端創新解決方案，將於3月10日至12日在embedded world 2026的TI展位展出。

TI嵌入式處理與DLP®產品資深副總裁Amichai Ron表示：「TI在50年前發明了數位訊號處理器技術，為今日的邊緣AI處理奠定了基礎。如今，TI透過將TinyEngine NPU整合至完整的微控制器產品組合中，包含通用型及高效能即時型MCU，正引領下一階段的技術創新。透過在軟體、開發工具、裝置與生態系統中導入AI技術，我們使每位客戶與每項應用都能輕鬆取得並使用邊緣AI。」

TECHnalysis Research總裁兼首席分析師Bob O’Donnell表示：「儘管全球多數目光聚焦於大型SoC的AI加速與NPU，但事實證明，許多最具潛力且影響深遠的AI應用，其實可以在MCU等小型晶片中實現。邊緣架構的AI加速技術，不僅能提升消費裝置的智慧化程度，更能提升工業裝置的運作效率。此外，若能將這些晶片與『利用AI來構建AI』的開發工具相結合，將能協助更多的工程師與裝置設計師，更輕鬆地應用AI加速功能。」

TI表示，消費者始終期待日常科技產品具備更高智慧，從健身穿戴式裝置到家用電器與電氣系統皆不例外。然而，過去許多工程師認為，受限於高昂成本、功耗需求與編碼要求，AI功能僅適用於高端應用。TI全新MSPM0G5187 Arm® Cortex®-M0+ MCU的推出，對嵌入式設計人員而言是一項根本性的轉變，讓邊緣AI能夠應用於各類更簡易、輕巧且符合成本效益的裝置中。

人形機器人

延伸閱讀

中光電創境於Embedded World 2026推出邊緣AI解決方案

慧榮於 Embedded World 2026 展示 AI 開機儲存與企業級解決方案

聯發科發布全新MediaTek Genio®平台 提供強大邊緣AI運算力

相關新聞

佳世達董事長誇新總座夢幻規格 柯淑芬將整合大艦隊翻轉AI創新

「我們不怕改變！」佳世達（2352）集團3月10日宣布延攬前Google Cloud總經理柯淑芬接總座，打破明基體系內部擢升慣例，董事長陳其宏表示，邀請到學經歷「夢幻規格」的柯博士，是展現推動組織轉型的決心，不會給她短期壓力，盼她發揮旁觀者清的優勢，找出盲點，加速集團深度軟硬整合及AI創新。

受惠AI相關應用...中科去年營業額1.13兆元 成長9.29%

中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%，為歷年次高。貿易總額和就業人數亦分別較前年成長12.91%、11.2%，分別達到1.39兆元和6萬1901人，都創歷年新高。另外，台中園區擴建2期計畫，公共工程去年6月動工，台積電10月已啟動建廠，完成後將帶進4千5百個就業機會，創造年產值5千億元。

台灣大：iPhone 17e熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」

南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。

台灣三大科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。