AI治理需訂出指引 數發部上半年展開溝通、拚年底有進度

數發部數位策略司長蔡壽洤11日指出，前AI治理的推動，會採取循序漸進的方式，如果能讓大約九成民眾或業者理解基本原則，剩下少數可能違法的行為，再透過法律機制處理。預計2026年上半年展開會先邀請利害關係人進行溝通，如專家學者、工協會等，擬定治理原則或指引，年底前提出治理理念或初步架構。

數發部指出，隨生成式 AI 與深偽技術普及，內容真偽辨識成本提高，對公共信任與社會安全帶來新型風險。現行法律多偏向事後追究責任，然而事前防控才能抑制風險，因此需透過治理工具，以提升可辨識性與資訊透明。

蔡壽洤說明，數發部目前正在積極研究相關政策，提升內容來源透明與可辨識性，降低深偽影音對公共信任與社會安全之風險，例如提倡 AI 生成影像標示作法，鼓勵平台與業者導入必要之標示或來源透明措施，建立可理解、可操作的實務作法，以提升民眾知情與辨識能力。

其次則是，推動過程將注重與社會各界，如AI生態系中開發者及部署者、媒體、平台、創作者、公民團體等的溝通說明，促請響應實作標記措施，呼籲公眾理解標記意義，強化政策可理解性與社會信任基礎，降低誤解與不必要的對立。

其中在網路爬蟲部分，蔡壽洤說明，AI 訓練與服務常需大量資料，自動化存取與爬取成為常見資料取得方式；在 AI 訓練與資料利用情境下，合理使用等法律判準與可遵循的實務界線仍存在爭議，易造成內容方與 AI研發利用方之衝突與不確定性。這也對於許多內容業者以及AI訓練資料蒐集者來說，這些行為每天都在發生，甚至是24小時不間斷。因此，有必要嘗試建立一個新的秩序或規範方向，讓不同角色能夠在可接受的制度下運作。

若是以新聞媒體來舉例，目前受到AI的衝擊，導致許多內容被這些大型數位平台取走相關內容，但卻無法獲得相應報酬，對此，蔡壽洤也說，媒體確實是目前影響最明顯的產業之一，許多新聞內容被導流至各平台，媒體反而成為受害者。未來也渴望從媒體產業開始討論相關規範，例如，AI使用新聞內容的授權、付費機制、內容使用規則等。

不過，蔡壽洤也說這個的前提是，AI治理相關指引需要制定出來，因此會分為三階段進行，首先是第一階段參考國際案例，蒐集政策文件進行研究；第二階段與產業、學界及公協會進行溝通蒐集意見；第三階段形成治理原則或指引，按期程規劃，2026年上半年，展開社會溝通，年底前有望提出治理理念或初步架構，即使未形成完整制度，也會對外說明數位發展部在AI治理上的政策方向與態度。

蔡壽洤也說，除了找專家學者、工協會外，也會找來例如這些大型數位平台業者，如Meta、Google、OpenAI等業者一起參與討論。