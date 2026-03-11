受惠AI相關應用...中科去年營業額1.13兆元 成長9.29%

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%。圖／中科管理局提供
中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%。圖／中科管理局提供

中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%，為歷年次高。貿易總額和就業人數亦分別較前年成長12.91%、11.2%，分別達到1.39兆元和6萬1901人，都創歷年新高。另外，台中園區擴建2期計畫，公共工程去年6月動工，台積電10月已啟動建廠，完成後將帶進4千5百個就業機會，創造年產值5千億元。

展望2026年，中科管理局說，雖全球經貿環境變化仍為產業帶來挑戰，但AI的快速發展，引領相關應用及高頻寬記憶體需求增加，半導體、生物技術、電腦及周邊等產業預期仍持續有亮眼表現，而美對台關稅調降，除鞏固半導體在先進製程的領先地位，亦讓精密機械產業重返國際競爭舞台。在半導體大廠積極擴充先進製程，帶動上下游供應鏈發展，及中科持續優化投資環境並輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年度營業額將穩健成長。

中科管理局就園區主要產業分析，受惠於AI應用需求強勁及高頻寬記憶體需求，其中，積體電路營業額成長11.47%。光電產業面板因市場需求轉弱及價格下滑，致營業額微幅衰退6.78%。精密機械產業因半導體擴廠布局先進製程，帶動設備需求增加，營業額成長2.18%。電腦及周邊產業受惠指紋識別模組需求增加，營業額成長22.79%。生技產業因新藥需求增長及行銷策略優化，營業額大幅揚升34.52%。

中科說，未來仍持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展。去年引進高科技廠商20家，投資總金額43.35億元，再加計增資案1073.75億元，合計投增資總額達1117.1億元。

佳世達董事長誇新總座夢幻規格 柯淑芬將整合大艦隊翻轉AI創新

「我們不怕改變！」佳世達（2352）集團3月10日宣布延攬前Google Cloud總經理柯淑芬接總座，打破明基體系內部擢升慣例，董事長陳其宏表示，邀請到學經歷「夢幻規格」的柯博士，是展現推動組織轉型的決心，不會給她短期壓力，盼她發揮旁觀者清的優勢，找出盲點，加速集團深度軟硬整合及AI創新。

台灣大：iPhone 17e熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」

南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。

台灣三大科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

