受惠AI相關應用...中科去年營業額1.13兆元 成長9.29%

中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%，為歷年次高。貿易總額和就業人數亦分別較前年成長12.91%、11.2%，分別達到1.39兆元和6萬1901人，都創歷年新高。另外，台中園區擴建2期計畫，公共工程去年6月動工，台積電10月已啟動建廠，完成後將帶進4千5百個就業機會，創造年產值5千億元。

展望2026年，中科管理局說，雖全球經貿環境變化仍為產業帶來挑戰，但AI的快速發展，引領相關應用及高頻寬記憶體需求增加，半導體、生物技術、電腦及周邊等產業預期仍持續有亮眼表現，而美對台關稅調降，除鞏固半導體在先進製程的領先地位，亦讓精密機械產業重返國際競爭舞台。在半導體大廠積極擴充先進製程，帶動上下游供應鏈發展，及中科持續優化投資環境並輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年度營業額將穩健成長。

中科管理局就園區主要產業分析，受惠於AI應用需求強勁及高頻寬記憶體需求，其中，積體電路營業額成長11.47%。光電產業面板因市場需求轉弱及價格下滑，致營業額微幅衰退6.78%。精密機械產業因半導體擴廠布局先進製程，帶動設備需求增加，營業額成長2.18%。電腦及周邊產業受惠指紋識別模組需求增加，營業額成長22.79%。生技產業因新藥需求增長及行銷策略優化，營業額大幅揚升34.52%。

中科說，未來仍持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展。去年引進高科技廠商20家，投資總金額43.35億元，再加計增資案1073.75億元，合計投增資總額達1117.1億元。