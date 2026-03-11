聽新聞
0:00 / 0:00
受惠AI相關應用...中科去年營業額1.13兆元 成長9.29%
中科管理局今指出，受惠AI相關應用持續增加，中科園區去年營業額達1.13兆元，較前年成長9.29%，為歷年次高。貿易總額和就業人數亦分別較前年成長12.91%、11.2%，分別達到1.39兆元和6萬1901人，都創歷年新高。另外，台中園區擴建2期計畫，公共工程去年6月動工，台積電10月已啟動建廠，完成後將帶進4千5百個就業機會，創造年產值5千億元。
展望2026年，中科管理局說，雖全球經貿環境變化仍為產業帶來挑戰，但AI的快速發展，引領相關應用及高頻寬記憶體需求增加，半導體、生物技術、電腦及周邊等產業預期仍持續有亮眼表現，而美對台關稅調降，除鞏固半導體在先進製程的領先地位，亦讓精密機械產業重返國際競爭舞台。在半導體大廠積極擴充先進製程，帶動上下游供應鏈發展，及中科持續優化投資環境並輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年度營業額將穩健成長。
中科管理局就園區主要產業分析，受惠於AI應用需求強勁及高頻寬記憶體需求，其中，積體電路營業額成長11.47%。光電產業面板因市場需求轉弱及價格下滑，致營業額微幅衰退6.78%。精密機械產業因半導體擴廠布局先進製程，帶動設備需求增加，營業額成長2.18%。電腦及周邊產業受惠指紋識別模組需求增加，營業額成長22.79%。生技產業因新藥需求增長及行銷策略優化，營業額大幅揚升34.52%。
中科說，未來仍持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展。去年引進高科技廠商20家，投資總金額43.35億元，再加計增資案1073.75億元，合計投增資總額達1117.1億元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。