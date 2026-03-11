中東升溫擠壓美科技股評價 雲端四雄擴產與 AI 加速落地

投資人把降息押注自2026年中往後遞延，科技股評價承壓。同時，亞洲與全球股市因戰事延長風險回檔，緊縮的金融環境成為短線波動來源。野村投信表示，美國科技股震盪加劇，主因兩線並行：一是美伊戰火升溫推升油價與美債殖利率、壓抑評價；二是AI財報與雲端資本開支持續上修，基本面仍提供下檔支撐。

野村投信投資策略部副總樓克望分析表示，總經數據並未轉差，2月ISM製造業PMI 52.4、持續擴張，其中，價格分項躍升至70.5，顯示上游成本壓力仍在；市場關注3月中PCE續報，以判斷能源上行對核心通膨的遞延影響。美科技股基本面利多來自AI循環的「即時驗證」。NVIDIA上季營收681億美元、年增73%，資料中心達623億、年增75%，並開出下季營收780億美元的強勁指引，顯示雲端與企業端算力需求仍熱，亦帶動網通/互連營收同步放大。雖然「AI泡沫」質疑聲仍在，但最新財報與指引基本壓制了悲觀論調。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君指出，美股後市的正向因子仍具備三大關鍵支撐力：

關鍵一：基本面與「生產力紅利」

美國製造業PMI連續擴張、企業庫存偏低且新訂單回溫，代表景氣動能並未熄火；同時，AI導入被機構視為中期具生產力與通縮效應的因子，有助核心通膨回落至2%出頭的區間，為年內「溫和降息」保留想像空間，提供科技評價的下檔緩衝。

關鍵二：AI現金流的「由上而下」驗證

NVIDIA 2月財報與第1季大幅優於預期的營收指引，顯示雲端與企業端AI算力需求仍強；四大雲端公司2026年合計Capex被多方上修至6,000至7,500億美元，從晶片、網路到電力/場站的全棧投資，形成「長鏈條β」對半導體、通訊與資料中心基建的持續拉動。

關鍵三：應用層進展與商業化加速

Google推出Gemini 3/3.1 Pro供開發者與企業端使用，推動AI功能融入雲端工作流程；微軟釋出Microsoft 365 Copilot付費座席的第三方統計，顯示企業願意為生產力型AI付費，應用變現的「證據鏈」逐步形成；蘋果3月產品節奏與Siri升級也增添終端生態的AI敘事。

樓克望表示，近期川普關稅政策及中東局勢升溫，也使美股呈現高檔震盪。然而整體美股中長期仍維持在健康的多頭架構中，美股投資主軸並未改變—AI 相關資本支出持續擴大，帶動現金流轉化，再加上美國龍頭企業積極提升資本支出與穩健的獲利體質，都使美股基本面保持強韌。

林怡君建議，短線觀察利率與油價牽動的波動；中期聚焦能把AI投入有效轉化為營收與毛利的產業鏈環節，包括加速器與高速網通設備、資料中心電力與散熱等基建鏈條，以及可藉AI優化產品與訂閱獲利的雲端與軟體服務。

樓克望提醒留意兩大風險：其一，美伊衝突若使油價長期維持高檔，降息時點恐再延後；其二，超級雲端業者若持續上修Capex並擠壓自由現金流，可能引發估值的再平衡。

林怡君表示，野村美國創新研發龍頭ETF鎖定美國各產業具研發領先特質的大型企業，受惠於政策鼓勵創新與產業升級，有助企業營收與獲利結構優化、強化中長期成長性。其選股規則聚焦市值前50大的研發龍頭，要求個股研發費用連續三年正成長，且研發費用占銷售比率位居前90%等條件，兼顧規模競爭力與財務體質，目標在於捕捉相較大盤更具爆發力的研發驅動成長動能，作為參與美國指標龍頭長期創新循環的一鍵式配置工具。