資策會MIC發布2026 MWC六大重點 AI創新體驗成智慧手機新戰場

資策會產業情報研究所（MIC）將於3月13日舉辦《MWC 2026展會重點觀測—次世代行動通訊x智慧行動終端x新興AI應用》研討會，研究團隊將分享於巴塞隆納展場觀展的最新產業情報。AI成為電信業者在技術發展、設備投資、新興應用服務等領域的發展核心，也是智慧型手機品牌差異化的關鍵。

MIC發布六大觀展重點：一、電信業者積極布局AI RAN與AI代理人，強化營運效能；二、瞄準企業用戶營收，電信業者開發垂直領域AI服務；三、電信業者關注5G-A變現、開放架構、多軌衛星整合、6G關鍵技術；四、智慧型手機品牌差異化，關鍵在於AI創新體驗；五、Android作業系統轉向以AI為核心的主動服務平台；六、系統設備商力推AI應用，專注軟體加值服務吸引營運商。

趨勢一：電信業者積極布局AI RAN與AI代理人，強化營運效能

資策會MIC表示，主要電信業者正透過AI，更有效的改善基礎設施的使用效率與能耗，強化營運效能。產業顧問張家維表示，AI-RAN成為本屆電信業者布局網路基礎設施的焦點，其可依據區域網路使用者數量、流量特性與需求，動態調整基地台功率，如在離峰時段將部分基地台降低功率甚至休眠。除此，也有電信業者發展AI代理人，在網路管理、網路除錯修復、網路調節等方面，有效進行網路自動化回復，達成網路自主化的目標；以及透過大語言模型結合AI代理人，協助網路工程師掌握不同設備商的管理指令、加速除錯，提升網路維護效能。

趨勢二：瞄準企業用戶營收，電信業者開發垂直領域AI服務

除了在基礎設施上利用AI達成資源最佳化，資策會MIC表示，MWC 2026可觀察到電信業者的各項服務業務推展幾乎都以AI為基礎展開。針對終端個人用戶，電信業者提供更客製化的服務，如個人助理、旅遊規劃或娛樂服務等，然而AI應用目前仍難以從一般消費者獲取足夠營收，因此電信業者瞄準企業用戶市場，除了強化基礎設施建置以因應AI需求，更是積極投入開發垂直應用領域AI服務，在協助企業轉型升級的同時可增長營收。除了消費與企業AI應用，也有部分電信業者投入布局各類緊急公共服務。

趨勢三：電信業者關注5G-A變現、開放架構、多軌衛星整合、6G關鍵技術

除了AI RAN與自主化網路，資策會MIC指出，電信業者另有四大關注議題：一、「5G-Advanced商業變現」，電信商積極透過5G-Advanced尋求新收入，包括固定無線接取（FWA）、高精確定位、低延遲工業物聯網，以及針對不同品質分級的網路切片服務；二、「開放架構與網路即服務（NaaS）」，電信商透過Open Gateway與Open API將網路能力開放給開發者，將基礎設施「服務化」，以應對OTT競爭並探索B2B2C新商模；三、「非地面網路（NTN）與多軌衛星整合」，電信商整合低軌、中軌與高軌衛星，發展手機直連衛星（D2D）服務，強化通訊韌性並解決地理死角問題；四、「6G路線圖與原型驗證」，基於2026年是6G標準制定的關鍵窗口期，業者將持續聚焦6G關鍵技術，如通訊與感測融合（ISAC）、AI原生架構與NTN等技術驗證，目標是打造覆蓋「空、天、地、海」的立體網路。

趨勢四：智慧型手機品牌差異化，關鍵在於AI創新體驗

資策會MIC表示，智慧型手機不再只是App的載體，業者正致力於使其轉型為AI代理終端。智慧型手機產業競爭已進入「雙軌分化」階段—由AI拉高智慧上限、由體驗創新拉開品牌差距，隨著AI開始轉為基本配備，未來智慧型手機品牌的決勝關鍵將在於如何把AI能力，轉譯為用戶可直接感知、可依賴，且願意長期使用的具體場景。產業分析師陳柏睿指出，陸商榮耀推出的Robot Phone為本屆指標案例，其嘗試將AI感知、可動鏡頭與互動能力整合為「手機形態的行動機器人終端」，以形態創新重新定義智慧型手機的人機角色，推動智慧手機從個人運算裝置，邁向具身AI節點。除了智慧型手機，展場有更多搭載AI的穿戴式裝置亮相，且脫離手機而獨立運行。

趨勢五：Android作業系統轉向以AI為核心的主動服務平台

進一步關注智慧型手機平台層面，可發現生態系也出現結構性轉變。資策會MIC表示，Android生態系業者宣布將於2026年發布的Android 17系統，將由功能調度平台轉向以AI為核心的主動服務平台。產業分析師陳柏睿表示，未來系統的價值將在於能理解用戶、預判需求，並主動完成任務的能力。除了作業系統轉變，跨生態互通也是另一個產業的發展重點，多家陸系業者著力於解決與蘋果生態系的互通問題，除此，Google也持續推動Android端的跨裝置分享體驗升級，皆反映出高階市場飽和後，降低生態切換成本已成為搶占用戶的新戰場。

趨勢六：系統設備商力推AI應用，專注軟體加值服務吸引營運商

關注傳統系統設備商動態，資策會MIC指出，系統設備商正將重點轉向能快速商用變現的AI解決方案，展場上出現眾多具體的AI策略或產品服務。產業分析師李任翔表示，多家系統設備商展出高比例的AI應用，並刻意淡化硬體設備升級，特別是降低6G相關設備展示，主要是其顧客──電信營運商對巨資升級6G較不感興趣，為投其所好，系統設備商轉向運用AI提供軟體加值服務，如運用AI驅動基地台極致節能、透過自動化工具與AI，大幅降低實體網路探勘維護成本並強化員工安全等。