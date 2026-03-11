台灣大：iPhone 17e 熱賣 首日銷量年增近3倍

資策會產業情報研究所（MIC）將於3月13日舉辦《MWC 2026展會重點觀測—次世代行動通訊x智慧行動終端x新興AI應用》研討會，研究團隊將分享於巴塞隆納展場觀展的最新產業情報。AI成為電信業者在技術發展、設備投資、新興應用服務等領域的發展核心，也是智慧型手機品牌差異化的關鍵。

2026-03-11 17:43