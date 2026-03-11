快訊

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

台灣大：iPhone 17e 熱賣 首日銷量年增近3倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

台灣大觀察，iPhone 17e以親民入手門檻即可享受A19晶片與Apple Intelligence帶來的卓越性能與完整AI體驗，結合台灣大購機優惠、門市AI科技顧問專業服務，以及整合影音、遊戲、資安等豐富加值服務，吸引不少果粉把握開賣時刻換機。

台灣大強調，提供果粉超值購機優惠，申辦1,399元專案、綁約48個月，即可以專案價0元入手；若搭配舊換新最高折抵15,100元，VIP續約購機最高再折5,000元；還可享高達15項加值服務，包含Apple One2個月免費、App Store帳單折抵金50元、YouTube Premium最高前4個月免費、Prime Video月付89元，以及MyVideo、今周刊APP、天下數位全閱讀、WeMo PASS與USPACE訂閱制3個月免費優惠等。

購機搭5G指定資費，台灣大強調，可享涵蓋影音、遊戲、資安、雲端服務等多項加值服務，包含Apple One免費體驗2個月、App Store折抵金50元、YouTube Premium最高4個月免費體驗、「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案免費、反詐戰警進階方案免費6個月，以及台灣大獨家MyVideo等。

台灣大指出，購買新機可同時加辦保險，讓新機更有保障，於台灣大購買iPhone 17e系列新機，搭配「新復原者預繳保險專案」（預繳6個月、12個月、24個月），除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，最高再享900元電信帳金回饋，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。

保險 雲端服務 iPhone

延伸閱讀

iPhone 17e嫩粉色搶先開箱！A19晶片AI效能加持 單鏡頭也能拍專業人像

Apple春季新品 MacBook Neo 2萬有找超吸睛

相關新聞

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

日月光投控旗下日月光半導體今（11）日舉行楠梓科技第三園區動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2026年動工、2028年第二季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1,470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

資策會 MIC 發布2026 MWC 六大重點 AI 創新體驗成智慧手機新戰場

資策會產業情報研究所（MIC）將於3月13日舉辦《MWC 2026展會重點觀測—次世代行動通訊x智慧行動終端x新興AI應用》研討會，研究團隊將分享於巴塞隆納展場觀展的最新產業情報。AI成為電信業者在技術發展、設備投資、新興應用服務等領域的發展核心，也是智慧型手機品牌差異化的關鍵。

台灣大：iPhone 17e 熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」

南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。

台灣三大科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。