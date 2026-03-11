台灣大：iPhone 17e 熱賣 首日銷量年增近3倍
台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。
台灣大觀察，iPhone 17e以親民入手門檻即可享受A19晶片與Apple Intelligence帶來的卓越性能與完整AI體驗，結合台灣大購機優惠、門市AI科技顧問專業服務，以及整合影音、遊戲、資安等豐富加值服務，吸引不少果粉把握開賣時刻換機。
台灣大強調，提供果粉超值購機優惠，申辦1,399元專案、綁約48個月，即可以專案價0元入手；若搭配舊換新最高折抵15,100元，VIP續約購機最高再折5,000元；還可享高達15項加值服務，包含Apple One2個月免費、App Store帳單折抵金50元、YouTube Premium最高前4個月免費、Prime Video月付89元，以及MyVideo、今周刊APP、天下數位全閱讀、WeMo PASS與USPACE訂閱制3個月免費優惠等。
購機搭5G指定資費，台灣大強調，可享涵蓋影音、遊戲、資安、雲端服務等多項加值服務，包含Apple One免費體驗2個月、App Store折抵金50元、YouTube Premium最高4個月免費體驗、「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案免費、反詐戰警進階方案免費6個月，以及台灣大獨家MyVideo等。
台灣大指出，購買新機可同時加辦保險，讓新機更有保障，於台灣大購買iPhone 17e系列新機，搭配「新復原者預繳保險專案」（預繳6個月、12個月、24個月），除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，最高再享900元電信帳金回饋，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。
