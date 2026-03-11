南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
南科營收再創新高，去年逼近3兆大關，圖為晶圓大廠台積電廠區外觀。記者謝進盛／攝影
南科營收再創新高，去年逼近3兆大關，圖為晶圓大廠台積電廠區外觀。記者謝進盛／攝影

南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。

南科管理局表示，2025年積體電路產業因高效能運算（HPC）與AI應用需求持續暢旺，3奈米及5奈米先進製程供不應求，營業額達2兆5991.74億元，較2024年成長38.30%；光電產業則在關稅政策拉貨效應，以及不斷電系統銷售節節升高的加持下，營業額達1974.97億元，較2024年成長6.70%。

另外，電腦及周邊產業受惠雲端產業發展，通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，營業額達549.18億元，較2024年成長29.84 %。精密機械產業也受惠於全球半導體與AI應用的熱絡需求，帶動精密設備、自動化系統及精密元組件營收全面成長，營業額達808.32億元，較2024年成長30.11%；生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達142.01億元，較2024年成長4.77%。

至於2025年進出口表現同樣強勁，出口額達8701.54億元，年增20.16%，主要受惠於AI應用相關產品出口暢旺；進口達6418.08億元，年增122.64%，係因園區大廠擴廠帶動設備、原物料及先進技術進口需求成長。

南科園區去年廠商營業額共計達2.97兆元，較2024年成34.26%，即使面對國際貿易環境挑戰，南科仍維持穩健成長動能，鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，在竹科、中科、南科3大科學園區營收持續扮演「1哥」，預估今年可望突破3兆大關。

至於園區就業人口，南科管理局表示，南科2025年就業人數達9萬8513人，較2024年增加5682人。另新引進20家廠商，投資額322.33億元，新投資廠商涵蓋積體電路、精密機械、電腦及周邊、光電及生物技術等產業，南科嘉義到屏東新設、擴建園區各項工程如期如質進行，預料未來將有更亮眼營收表現。

