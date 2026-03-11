南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」
南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。
南科管理局表示，2025年積體電路產業因高效能運算（HPC）與AI應用需求持續暢旺，3奈米及5奈米先進製程供不應求，營業額達2兆5991.74億元，較2024年成長38.30%；光電產業則在關稅政策拉貨效應，以及不斷電系統銷售節節升高的加持下，營業額達1974.97億元，較2024年成長6.70%。
另外，電腦及周邊產業受惠雲端產業發展，通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，營業額達549.18億元，較2024年成長29.84 %。精密機械產業也受惠於全球半導體與AI應用的熱絡需求，帶動精密設備、自動化系統及精密元組件營收全面成長，營業額達808.32億元，較2024年成長30.11%；生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達142.01億元，較2024年成長4.77%。
至於2025年進出口表現同樣強勁，出口額達8701.54億元，年增20.16%，主要受惠於AI應用相關產品出口暢旺；進口達6418.08億元，年增122.64%，係因園區大廠擴廠帶動設備、原物料及先進技術進口需求成長。
南科園區去年廠商營業額共計達2.97兆元，較2024年成34.26%，即使面對國際貿易環境挑戰，南科仍維持穩健成長動能，鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，在竹科、中科、南科3大科學園區營收持續扮演「1哥」，預估今年可望突破3兆大關。
至於園區就業人口，南科管理局表示，南科2025年就業人數達9萬8513人，較2024年增加5682人。另新引進20家廠商，投資額322.33億元，新投資廠商涵蓋積體電路、精密機械、電腦及周邊、光電及生物技術等產業，南科嘉義到屏東新設、擴建園區各項工程如期如質進行，預料未來將有更亮眼營收表現。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。