和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

2026-03-11 15:45