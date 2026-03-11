美國華盛頓衛星展23日登場 衛星概念股增題材
全球指標性衛星產業盛會— 2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）將於23日登場。為期四天的展會匯聚國際衛星營運商、系統商及設備製造商參與。台股中相關概念股，包括昇達科（3491）11日亮燈漲停，仁寶（2324）、華通（2313）等也紛紛上漲，股價先行增溫。
其中仁寶今年將與工業技術研究院聯手參展，展示多項由工研院成功技術移轉的關鍵成果，包括基頻收發、波束獲取與追蹤，以及基頻與射頻驗測等核心技術等。
在天線與系統開發層面，仁寶將完整呈現其從天線模組設計、射頻與基頻整合到整機系統完成的一站式研發與製造能力，彰顯高整合度衛星地面終端設備的大規模生產與供應鏈整合優勢。透過仁寶與工研院的深度協作，相關技術已成功導入地面設備並完成場域驗證，實現低軌衛星地面設備端對端實戰級通訊驗證。整體系統通過商用應用所需的穩定性、可重複性與可製造性測試，將有效加速產品落地並推動市場導入，可望擴大台灣在全球衛星通訊供應鏈中的關鍵角色。
