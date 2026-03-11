超狂！科學園區2025年營收創5.8兆元、成長21% 今年還會再成長

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

國科會11日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，在AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

國科會主委吳誠文表示，科學園區產值占去年GDP成長率二成，是國內產業領頭羊，未來盼由科學園區、半導體晶片製造帶動全國產業、傳統產業科技化、AI化。

相關人士表示，就國科會了解，科學園區廠商接單榮景依舊，科學園區營業額今年一定會再成長，突破6兆元輕而易舉，惟因變數多，無法預測成長率。

國科會今日召開「國科會科學園區2025年營運記者會」。受惠於臺灣半導體產業完整的供應鏈優勢，以及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率，科學園區2025年營業額再創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%，展現出產業蓬勃發展的強大動能。

國科會表示，2025年全球高科技產業受惠於人工智慧（AI）晶片需求的強大動能，生成式AI及高效能運算等技術蓬勃發展，半導體產業需求仍持續飆升。科學園區2025年營業額5.80兆元，再創歷史新高，其中竹科1.7兆元，較2024年成長12.25%；中科1.13兆元，成長9.29%；南科2.97兆元，成長34.26%。

展望2026年，國科會表示，全球經濟面臨之不確定性風險仍高，國際經濟在地緣政治不穩定、關稅成本轉嫁等情形下，全球經濟成長略呈遲緩；惟園區產業在AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航及園區廠商適度提升供應鏈韌性，持續深化客戶關係與提高產業國際競爭力；參酌園區2025年營運趨勢，以及各大研究機構預測2026年經濟成長率，預估2026年科學園區全年營業額在多變的局勢中應可穩健成長。

科學園區 經濟成長率

相關新聞

落實 ESG 與生活科技精神 瑞軒股東會紀念品送「真空壓縮收納袋組」

瑞軒（2489）宣布2026年度股東會紀念品為「真空壓縮收納袋組(附抽氣泵)」，以「實用生活 × ESG永續理念」為設計主軸，協助股東提升居家收納效率、節省空間，打造整潔舒適的生活環境。

台灣大：iPhone 17e 熱賣 首日銷量年增近3倍

台灣大哥大（3045）11日正式開賣最超值的蘋果AI手機iPhone 17e，首日熱銷年增近三倍，六成以上用戶搭配1,399元以上高資費，果粉偏愛「黑色」，占比近五成，容量則以256GB最搶手。

南科營收再創新高！去年逼近3兆大關 續當3大科學園區「一哥」

南部科學園區管理局今公布去年2025年營收，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程強勁需求，園區廠商營業額達2.97兆元，較2024年成34.26%，持續穩坐全台產值最高科學園區，預估今年可望突破3兆大關。

台灣三大科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

