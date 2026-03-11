聽新聞
光洋科環科廠清晨火災 初估對營運與出貨無重大影響

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光洋科（1785）公告，11日清晨約5點本公司環科廠發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災，在消防人員全力協助下，約於7點30分左右迅速撲滅火勢。

光洋科表示，本次事件起火原因為製程設備運轉過熱引起局部區域熔融，受災作業區約15平方公尺，無延燒波及其他化學物質，且無造成任何人員傷害。初步評估本事件對公司整體營運及客戶出貨無重大影響，損失金額亦無重大影響，實際損失金額仍在調查中。

火災 光洋科

