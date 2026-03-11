南科2025年營業額再創新高 衝向3兆元

受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程的強勁需求，南科2025營運表現再創新高，營收衝向3兆元大關，營業額達2.97兆元，較2024年成長34.26%，即使面對國際貿易環境挑戰，南科仍維持穩健成長動能，鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，並展現產業結構的高度韌性。

2025年積體電路產業因高效能運算（HPC）與AI應用需求持續暢旺，3奈米及5奈米先進製程供不應求，營業額達2兆5,991.74億元，較2024年成長38.30%；光電產業在關稅政策拉貨效應，以及不斷電系統銷售節節升高的加持下，營業額達1,974.97億元，較2024年成長6.70%。

電腦及周邊產業受惠雲端產業發展，通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，營業額達549.18億元，較2024年成長29.84 %；精密機械產業受惠全球半導體與AI應用的熱絡需求，帶動精密設備、自動化系統及精密元組件營收全面成長，營業額達808.32億元，較2024年成長30.11%；生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達142.01億元，較2024年成長4.77%。

2025年進出口表現同樣強勁，出口額達8,701.54億元，年增20.16%，主要受惠於AI應用相關產品的出口暢旺；進口額達6,418.08億元，年增122.64%，係因園區大廠擴廠帶動設備、原物料及先進技術進口需求成長。

南科2025年就業人數達98,513人，較2024年增加5,682人，新引進20家廠商，投資額322.33億元，新投資廠商涵蓋積體電路、精密機械、電腦及周邊、光電及生物技術等產業，包含半導體先進封裝及測試的日月光半導體（3711）、生產先進封裝用載板的佰鼎科技、半導體與光電製程設備並提供技術服務的佳能半導體設備（2374）、半導體等級之光阻剝離劑、蝕刻劑、清洗劑的三福化工（4755）、低壓配電盤系統的捨得企業及外泌體與幹細胞的信天翁等。

另外，凱舟濾材於1月21日橋科總部動土，台積電（2330）於3月31日在楠梓園區舉辦2奈米擴產暨上樑典禮，新特系統於6月26日舉行橋科一期廠辦上樑典禮，台灣荏原於10月16日舉行臺南二廠上樑典禮，默克集團於12月1日舉行高雄半導體科技旗艦園區啟用典禮，宇晨材料於12月31日舉行屏東廠辦新建工程上樑。此外，國科會於5月19日攜手屏東縣政府及半導體供應鏈廠商舉辦「屏科矽世代，鏈動大南方」啟動典禮，共同推動半導體供應鏈正式進駐屏東園區。

南科除了嘉義到屏東新設、擴建園區各項工程如期如質進行外，「沙崙生態科學園區籌設計畫」也在12月30日奉行政院核定，積極推動打造綠色永續的生態科學園區；為擴大園區草鴞保育版圖，11月起委託高雄市野鳥學會辦理專業監測與棲地營造，將5處保育樣區擴增為8處，涵蓋高雄（路竹）園區7處綠地（46公頃）及橋頭園區泥火山公園（13.9公頃），透過設置猛禽棲架、架設自動相機與錄音設備長期監測，並依「棲地營造四部曲-整地、移除入侵植物、種植白茅及後續養護」，逐步營造草鴞適棲的白茅草地環境，以提升棲地品質，營造區域生態廊道；此外，也透過環境教育帶領民眾實地走訪體驗園區生態之美，深入瞭解生態保育的意義。

南科在淨零永續方面的成果也相當豐碩，聯華電子（2303）12月落成的「循環經濟資源創生中心」，為南科首座以循環經濟為核心的廢棄物資源化研發基地，啟用後每年可將約1.5萬公噸廢棄物轉化為再生產品，除使臺灣整體廢棄物減量比例達1/3外，並創造約1億元的綠色經濟產值；臺南園區再生水供應量由4.92萬噸/日提高到8.1萬噸/日，占臺南園區用水量30%，增加供水穩定性，太陽光電累計設置115.69MW，並完成建置41MW儲能設備增加供電韌性，另也輔導節水約817CMD及節能約2,833萬度，展現南科於推動節水節能永續及資源循環的具體成效。

展望2026年，南科將秉持「以綠色數位雙軸轉型 打造生態科學園區」目標，進行新設擴建園區的實質規劃，優化投資環境，落實AI產業化、產業AI化，並採跨機關合作保育，營造友善包容環境，同時與地方合作整合生活機能，以便捷宜居優質生活園區，吸引人才進駐，藉此帶動地方經濟發展，也逐步提高綠色能源使用比例並深化資源循環經濟，務實推動2050淨零轉型目標，實現環境永續、確保能源自主，打造人工智慧島，提升產業國際競爭力。