科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動台灣產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

國科會今天召開科學園區營收記者會。去年全球高科技產業受惠於人工智慧(AI)晶片需求的強大動能，生成式AI及高效能運算等技術蓬勃發展，半導體產業需求仍持續飆升。科學園區年營業額5.80兆元，創歷史新高，其中竹科1.7兆元，較2024年成長12.25%；中科1.13兆元，成長9.29%；南科2.97兆元，成長34.26%。預估2026年科學園區全年營業額在多變的局勢中應可穩健成長。

吳誠文表示，國內三大科學園區目前共轄下18個園區，員工總數已突破34萬人，園區規模與產業動能持續擴大。其中，積體電路產業表現尤其亮眼，去年營業成長高達26.8%，成為帶動整體經濟成長的關鍵力量。

他表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，帶動生技醫藥、智慧醫療、機器人、無人機、太空產業、矽光子及高速量子運算等新興領域發展，讓園區朝向更多元的高科技聚落邁進。

媒體關切氣候變遷、中東戰事與地緣政治風險下，科學園區水電供應是否穩定，吳誠文表示，水電議題多由經濟部主責，但國科會在園區未來開發規畫中，一定會將低碳能源納入考量，不會僵化限定單一方式，而是以穩定供電、成本可接受及符合國際減碳趨勢為原則，搭配政府整體能源政策推進。

他表示，在核能議題上，國科會將依照行政院政策方向配合推動，只要符合國際趨勢、民眾安心、安全無虞，且核廢料處理可獲共識，相關潔淨能源選項都可審慎評估。在新型核能尚未成熟前，台灣仍需增加天然氣來源，同時也投入碳捕捉、減碳技術、地熱等新能源研發，與經濟部共同合作。

在供水方面，吳誠文坦言，今年外界較擔心冬季降雨不足，特別是新竹以北雨量偏少，而新竹用水需求較大、水庫容量又相對有限。他表示，行政院與經濟部早已推動南北水資源聯通調度，也持續鼓勵園區廠商提高再生水使用比例，目前再生水使用量正逐步增加；此外，海水淡化設施也由地方政府加速建置。依經濟部整體估算，未來幾年仍可支應年均發展需求。

至於台美談判架構下，政府是否推動台灣業者赴美建置類科學園區，吳誠文表示，國科會已待命，只要行政院有需求就會協助。他說，若有國家邀請台灣協助建立園區，目標是讓台灣供應鏈廠商可群聚布局，不必由中小企業各自與當地政府協商土地、法規與租稅問題，而是透過政府對政府的方式爭取較佳條件，例如簽證、稅務等協助。

吳誠文也說，國科會在其中扮演的角色，主要是把台灣科學園區的開發與管理經驗移轉出去。不論是由當地企業或台灣企業參與建設，科學園區管理局都可提供經驗支援。不過他也強調，國外的園區多由民間企業主導開發，與台灣由政府主導建設不同，因此不可能把台灣科學園區原封不動搬到海外，而是輸出台灣經驗，協助對方以適合當地的方式發展。