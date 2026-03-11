中光電創境於Embedded World 2026推出邊緣AI解決方案

代理式（Agentic） AI正加速邊緣運算邁入自主決策的新時代。當 AI 從單一模型的推論工具，進化為具備任務理解、感知整合與行動規劃能力的智慧代理（AI Agent），終端設備也從「被動執行」升級為能夠「主動決策」的智慧節點。中強光電集團旗下中光電創境於3月10 日在德國紐倫堡登場的Embedded World 2026上正式發表其 Mission-Critical Agentic AI Edge Solution，展示多項基於高通（Qualcomm 的Dragonwing平台打造的一站式解決方案，為企業提供可大規模部署的邊緣智慧基礎架構。

中光電創境表示，基於 Qualcomm Dragonwing Q6 處理器系列，CRI 建構出可同時支援 Ubuntu、Qualcomm Linux、Android 與 Windows 11 IoT 的多作業系統統一架構，使 Agentic AI、Gen AI 與 Narrow AI 能在單一硬體平台上高效運行與彈性擴展。透過平台級資源整合與算力最佳化調度，企業得以跨系統快速部署 AI 應用，真正實現邊緣基礎架構化能力。

本次展會的重要亮點之一，是基於Qualcomm Dragonwing IQ9 平台打造的 AI NVR 解決方案。該系統整合 Vision Language Model（VLM）能力，支援語義搜尋、事件摘要與對話式查詢，使監控系統從傳統錄影設備升級為具備語境理解與推理能力的智慧安防平台。

IQ 9 AI NVR是基於CRI 所設計的 IQ9 AI Box所打造， 並採用航太等級機械與環境設計理念。其機構與外殼設計遵循國際航電環境標準（如 RTCA DO-160 測試項目），強化抗震動、抗衝擊、耐溫差與抗鹽霧能力，並優化 EMI/EMC 屏蔽與接地完整性，確保系統在高干擾與戶外關鍵任務環境中長期穩定運作。此設計使 IQ9 AI NVR 可延伸至智慧城市、無人機地面站與關鍵基礎設施等高可靠度場景。目前中光電創境已與中東客戶共同發展基於 IQ9 平台的 Agentic AI 全自主無人載具產品與 Agentic AI 智慧城市整體落地方案，並將於展會中展示相關整體解決方案概念。

此外，CRI 亦展示 Agentic AI 應用於無人機飛行控制的概念驗證（PoC），驗證邊緣端 AI Agent 已具備任務規劃與即時決策能力。同時，基於 Qualcomm Dragonwing QRB2210 平台的 Narrow AI 即時偵測方案，可支援最高 30 FPS 視覺推論，適用於工業自動化與高速影像處理等高要求場景。