台灣大成為LINE WORKS 在台電信業首家分銷夥伴

台灣大哥大（3045）11日宣布正式取得由日本 LINE WORKS 株式會社開發企業通訊與協作平台「LINE WORKS」分銷夥伴授權，成為台灣電信業首家分銷夥伴。

LINE WORKS在日本深耕逾十年，全球用戶數已突破580萬，並擁有超過59萬家企業客戶，廣泛應用於金融、零售、製造、教育及服務業，能協助企業將分散的溝通轉化為受控的數位資產，建立安全且專業的團隊協作模式，助企業解決通訊公私混雜痛點，打造安全、高效辦公體驗。LINE WORKS具備四大核心優勢，包含市場唯一直連LINE的商務溝通工具、將生產力工具一站式整合的平台、國際級資安保障，以及開放外部整合應用的API介面。

台灣大觀察，目前多數台灣企業仍習慣以個人通訊軟體處理公務，然而這也帶來了公私訊息混雜、資安風險、權限控管困難及資料追蹤效率低落等挑戰。LINE WORKS 的核心優勢在於結合熟悉的LINE操作介面與國際級的資安管理，鎖定對通訊功能需求較單純的企業，在享受溝通便利的同時也能確保資料安全。台灣大哥大憑藉多年深耕台灣企業市場的敏銳洞察，透過與LINE WORKS合作，將企業即時通訊服務量能提升至國際水平。這不僅是通訊工具的引進，更是台灣大致力於提供全方位企業解決方案的具體實踐，滿足企業對溝通效能與資安防護的最高要求，即日起於台灣大企業服務官網推出30天免費試用方案。

台灣大指出，LINE WORKS四大核心價值，助力企業從個人溝通轉向專業協作，是 市場唯一直連LINE的商務溝通工具，將生產力工具一站式整合，且有國際級資安保障，加上開放外部整合應用的API介面。

現在LINE WORKS深入企業多元營運場景，在業務前端，透過QR code一鍵加好友與內建名片OCR（光學字元辨識）功能，業務人員能快速與客戶的LINE連結並精準建檔，更能透過串接Bot工具即時查詢商品資訊、接收簽核通知或生成業務估價單。在人事總務管理上，具備布告欄推播與行事曆設備借用功能，大幅提升資訊布達與資源調度的效率。此外，平台更保障員工權利，員工可設定上下班自動回覆以保有私人時間，企業亦能透過表單功能進行排休或福利滿意度調查，甚至介接活動報名，在優化工作流程的同時，有效提升組織向心力。

台灣大強調，不僅展開LINE WORKS分銷，更發揮自有品牌M+企業即時通訊 的客製化實力，建構完善的企業溝通生態。M+企業即時通訊致力於深層系統整合，透過串接AD、EIP與ERP等核心系統，將辦公空間行動化，並以嚴密的資訊集中管理確保資安。透過M+企業即時通訊與LINE WORKS的互補優勢，台灣大得以為不同規模的企業量身打造解決方案，無論需求簡約或繁雜，皆能享受安全、便利且高效的通訊體驗。