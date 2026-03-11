快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

台灣大成為LINE WORKS 在台電信業首家分銷夥伴

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）11日宣布正式取得由日本 LINE WORKS 株式會社開發企業通訊與協作平台「LINE WORKS」分銷夥伴授權，成為台灣電信業首家分銷夥伴。

LINE WORKS在日本深耕逾十年，全球用戶數已突破580萬，並擁有超過59萬家企業客戶，廣泛應用於金融、零售、製造、教育及服務業，能協助企業將分散的溝通轉化為受控的數位資產，建立安全且專業的團隊協作模式，助企業解決通訊公私混雜痛點，打造安全、高效辦公體驗。LINE WORKS具備四大核心優勢，包含市場唯一直連LINE的商務溝通工具、將生產力工具一站式整合的平台、國際級資安保障，以及開放外部整合應用的API介面。

台灣大觀察，目前多數台灣企業仍習慣以個人通訊軟體處理公務，然而這也帶來了公私訊息混雜、資安風險、權限控管困難及資料追蹤效率低落等挑戰。LINE WORKS 的核心優勢在於結合熟悉的LINE操作介面與國際級的資安管理，鎖定對通訊功能需求較單純的企業，在享受溝通便利的同時也能確保資料安全。台灣大哥大憑藉多年深耕台灣企業市場的敏銳洞察，透過與LINE WORKS合作，將企業即時通訊服務量能提升至國際水平。這不僅是通訊工具的引進，更是台灣大致力於提供全方位企業解決方案的具體實踐，滿足企業對溝通效能與資安防護的最高要求，即日起於台灣大企業服務官網推出30天免費試用方案。

台灣大指出，LINE WORKS四大核心價值，助力企業從個人溝通轉向專業協作，是 市場唯一直連LINE的商務溝通工具，將生產力工具一站式整合，且有國際級資安保障，加上開放外部整合應用的API介面。

現在LINE WORKS深入企業多元營運場景，在業務前端，透過QR code一鍵加好友與內建名片OCR（光學字元辨識）功能，業務人員能快速與客戶的LINE連結並精準建檔，更能透過串接Bot工具即時查詢商品資訊、接收簽核通知或生成業務估價單。在人事總務管理上，具備布告欄推播與行事曆設備借用功能，大幅提升資訊布達與資源調度的效率。此外，平台更保障員工權利，員工可設定上下班自動回覆以保有私人時間，企業亦能透過表單功能進行排休或福利滿意度調查，甚至介接活動報名，在優化工作流程的同時，有效提升組織向心力。

台灣大強調，不僅展開LINE WORKS分銷，更發揮自有品牌M+企業即時通訊 的客製化實力，建構完善的企業溝通生態。M+企業即時通訊致力於深層系統整合，透過串接AD、EIP與ERP等核心系統，將辦公空間行動化，並以嚴密的資訊集中管理確保資安。透過M+企業即時通訊與LINE WORKS的互補優勢，台灣大得以為不同規模的企業量身打造解決方案，無論需求簡約或繁雜，皆能享受安全、便利且高效的通訊體驗。

台灣大

延伸閱讀

台灣大衛星布局 攜手ASTS鎖定手機直連看中2大關鍵

拓壹科技正式宣布代理Cellopoint 以AI驅動郵件安全新標竿

台灣大布局太空基地台　擬推Mac零元5G方案

相關新聞

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

日月光投控旗下日月光半導體今（11）日舉行楠梓科技第三園區動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2026年動工、2028年第二季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1,470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

南科2025年營業額再創新高 衝向3兆元

受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程的強勁需求，南科2025營運表現再創新高，營收衝向3兆元大關，營業額達2.97兆元，較2024年成長34.26%，即使面對國際貿易環境挑戰，南科仍維持穩健成長動能，鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，並展現產業結構的高度韌性。

科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動台灣產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

半導體封測龍頭日月光投控擴大高雄投資版圖，今在楠梓科技產業園區舉行第三園區廠房大樓新建工程動土典禮，宣布加碼投資178億元，規劃興建「智慧運籌中心」與「先進製程測試大樓」，作為因應AI晶片與高效能運算（HPC）需求快速成長的重要產能布局，預計2026年動工、2028年第二季完工，可創造約1470個就業機會，強化高雄在全球半導體供應鏈中的戰略地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。