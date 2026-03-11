仁寶攜手工研院 Satellite 2026展現地面設備關鍵實力
全球最具規模與指標性的衛星產業盛會— 2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）將於 3 月 23 日隆重登場。為期四天的展會匯聚國際衛星營運商、系統商及設備製造商，被視為全球年度最重要的衛星產業盛會，仁寶（2324）將與工研院將聯手參展，展示多項由工研院成功技術移轉之關鍵成果。
今年展示的項目包括基頻收發、波束獲取與追蹤(Beam Acquisition & Tracking)，以及基頻與射頻驗測等核心技術，展現台灣在衛星地面設備從技術研發、系統整合到商品化與量產導入的完整實力。
在天線與系統開發層面，仁寶將完整呈現其從天線模組設計、射頻與基頻整合到整機系統完成的一站式研發與製造能力，彰顯高整合度衛星地面終端設備的大規模生產與供應鏈整合優勢。透過仁寶與工研院的深度協作，相關技術已成功導入地面設備並完成場域驗證，實現低軌衛星地面設備端對端（End-to-End）實戰級通訊驗證。在測試過程中，系統透過波束獲取與追蹤流程展現高度成熟度，象徵這些技術已由實驗室成果正式邁向商用應用的關鍵里程碑。整體系統亦通過商用應用所需的穩定性、可重複性與可製造性測試，將有效加速產品落地並推動市場導入。
借助Satellite 2026的國際舞台，仁寶與工研院將共同展示台灣在衛星地面設備及核心通訊技術的產業化成果，進一步提升全球能見度、深化國際合作，並持續擴大台灣在全球衛星通訊供應鏈中的關鍵角色。
