快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

仁寶攜手工研院 Satellite 2026展現地面設備關鍵實力

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球最具規模與指標性的衛星產業盛會— 2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）將於 3 月 23 日隆重登場。為期四天的展會匯聚國際衛星營運商、系統商及設備製造商，被視為全球年度最重要的衛星產業盛會，仁寶（2324）將與工研院將聯手參展，展示多項由工研院成功技術移轉之關鍵成果。

今年展示的項目包括基頻收發、波束獲取與追蹤(Beam Acquisition & Tracking)，以及基頻與射頻驗測等核心技術，展現台灣在衛星地面設備從技術研發、系統整合到商品化與量產導入的完整實力。

在天線與系統開發層面，仁寶將完整呈現其從天線模組設計、射頻與基頻整合到整機系統完成的一站式研發與製造能力，彰顯高整合度衛星地面終端設備的大規模生產與供應鏈整合優勢。透過仁寶與工研院的深度協作，相關技術已成功導入地面設備並完成場域驗證，實現低軌衛星地面設備端對端（End-to-End）實戰級通訊驗證。在測試過程中，系統透過波束獲取與追蹤流程展現高度成熟度，象徵這些技術已由實驗室成果正式邁向商用應用的關鍵里程碑。整體系統亦通過商用應用所需的穩定性、可重複性與可製造性測試，將有效加速產品落地並推動市場導入。

借助Satellite 2026的國際舞台，仁寶與工研院將共同展示台灣在衛星地面設備及核心通訊技術的產業化成果，進一步提升全球能見度、深化國際合作，並持續擴大台灣在全球衛星通訊供應鏈中的關鍵角色。

低軌衛星 衛星 仁寶

延伸閱讀

義隆搶攻低軌衛星市場 攜達盛電子推射頻前端晶片

深化低軌衛星產業 宣德科技拚今年雙位數成長

相關新聞

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

日月光投控旗下日月光半導體今（11）日舉行楠梓科技第三園區動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2026年動工、2028年第二季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1,470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

南科2025年營業額再創新高 衝向3兆元

受惠於全球人工智慧（AI）浪潮與半導體先進製程的強勁需求，南科2025營運表現再創新高，營收衝向3兆元大關，營業額達2.97兆元，較2024年成長34.26%，即使面對國際貿易環境挑戰，南科仍維持穩健成長動能，鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，並展現產業結構的高度韌性。

科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動台灣產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

半導體封測龍頭日月光投控擴大高雄投資版圖，今在楠梓科技產業園區舉行第三園區廠房大樓新建工程動土典禮，宣布加碼投資178億元，規劃興建「智慧運籌中心」與「先進製程測試大樓」，作為因應AI晶片與高效能運算（HPC）需求快速成長的重要產能布局，預計2026年動工、2028年第二季完工，可創造約1470個就業機會，強化高雄在全球半導體供應鏈中的戰略地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。