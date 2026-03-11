快訊

TrendForce：CPO在AI資料中心光通訊模組滲透率 2030年有望達35%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新高速互連市場研究，NVIDIA（輝達）下世代的AI算力櫃架構顯示，未來GPU設計重心將轉向更高密度的晶片互連，和更高速的資料傳輸，機櫃內晶片互連（Scale-Up）及跨機櫃的大規模互連（Scale-Out）將成規劃資料中心的核心課題。使用銅纜的傳統電氣傳輸方案，受物理限制無法應對超大規模的資料搬運需求，光學傳輸方案因此獲得發展空間。TrendForce預估，CPO（共同封裝光學）在AI資料中心光通訊模組的滲透率將逐年成長，有機會於2030年達35%。

依照NVIDIA NVLink 6的傳輸通訊協定，定義單通道400G SerDes的極速，及單顆GPU擁有3.6 TB/s的頻寬極限。在極端的高頻傳輸速率下，銅纜方案電訊號隨傳輸距離增加而衰退的情況加劇，導致可用距離被嚴格限縮在一公尺內。不過據Broadcom預測，透過SerDes技術持續突破物理極限，銅纜方案（Copper Cable）憑藉成本效益與低功耗特性，至2028年前都將是機櫃內的極短距互連主流選擇。

然而，當晶片互連規模放大，Scale-Up串聯規模從單一機櫃擴展至跨機櫃（如NVIDIA八組NVL72組成之576 GPU叢集），銅纜方案將無法應付需求。此外，光學傳輸具備WDM（波分複用）技術，能利用多種波長在單一光纖內大幅提升傳輸密度，是銅纜傳輸無法企及的優勢。因此，各大雲端供應商（CSP）正攜手新創公司研發各項光學傳輸方案，為將來更大的頻寬需求作準備，也替CPO技術的滲透與成長前景奠定基礎。

觀察NVIDIA近年在CPO與矽光技術的策略，在半導體封裝端，NVIDIA透過TSMC（2330） COUPE 3D封裝技術，堆疊邏輯與矽光晶片，並利用矽光晶片上的200G PAM4微環調變器（MRM），兼顧小體積與低功耗，提升光引擎的整體頻寬密度。

NVIDIA近日也宣布分別投資Lumentum與Coherent各20億美元，並簽署多年度採購承諾，與先進雷射、光學產品的優先供貨權。此舉顯示NVIDIA開始針對Scale-Up光互連的關鍵零組件預先做戰略儲備，將深度參與雷射與光學元件研發，意味未來的算力基礎設施將更依賴光學技術。

TrendForce預期，基於矽光與CPO的光互連技術，將率先導入在NVIDIA Rubin世代機櫃間資料傳輸的Scale Out，並規劃將光互連整合至未來的Scale-up互連架構中，以實現更高的頻寬密度。

據TrendForce估計，2026年用於AI資料中心的光通訊模組中，CPO滲透率僅約0.5%。隨著矽光與CPO封裝技術逐漸純熟，跨機櫃的Scale Up光互連資料傳輸最快將於Rubin Ultra或Feynman世代開始出現。在資料傳輸頻寬不斷提高的情況下，TrendForce預估至2030年左右，矽光CPO於AI資料中心的滲透率有機會達到35%水準。同時，新型態的光互連與Optical I/O等光學技術也可能陸續出現。

輝達 晶片 CPO

輝達 GTC 將登場 法人看好光通訊供應鏈

(會員稿勿上網)光、銅通訊爭霸 革新晶圓設計

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

日月光投控旗下日月光半導體今（11）日舉行楠梓科技第三園區動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2026年動工、2028年第二季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1,470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動台灣產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

半導體封測龍頭日月光投控擴大高雄投資版圖，今在楠梓科技產業園區舉行第三園區廠房大樓新建工程動土典禮，宣布加碼投資178億元，規劃興建「智慧運籌中心」與「先進製程測試大樓」，作為因應AI晶片與高效能運算（HPC）需求快速成長的重要產能布局，預計2026年動工、2028年第二季完工，可創造約1470個就業機會，強化高雄在全球半導體供應鏈中的戰略地位。

佳世達陳其宏：今年將衝刺 AI 伺服器業務 看好營收、獲利優於去年

佳世達（2352）2025年表現不如預期，展望後市，佳世達董事長陳其宏11日坦言，去年是營運「低谷」，為了重返成長軌道，佳世達啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及佳世達今年將投入更多資源在AI伺服器業務，整體來看，預估醫療、AIOT（智能解決方案）及網通業務今年會成長，將帶動2026年整體營收、獲利優於去年。

