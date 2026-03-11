和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

針對伺服器業務今年展望，鄭光志表示，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，今年對相關業務成長仍深具信心，客戶包含Ne ocloud、雲端服務供應商（CSP）及解決方案商。而和碩今年成長最多的應該是GB300產品，至於最新的Vera Rubin伺服器，相信和碩很快可以取得驗證。

和碩共同執行長鄧國彥表示，「和碩在伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長」。

鄧國彥指出，和碩2026年伺服器業務將延續2025出貨動能，伺服器呈現逐季向上趨勢，預估下半年表現會很好，今年全年年對年將是很大的成長。

至於產能方面，和碩美國德州廠預計本月底完工，本月或下月初開始試產。