聽新聞
0:00 / 0:00
和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長
和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。
針對伺服器業務今年展望，鄭光志表示，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，今年對相關業務成長仍深具信心，客戶包含Ne ocloud、雲端服務供應商（CSP）及解決方案商。而和碩今年成長最多的應該是GB300產品，至於最新的Vera Rubin伺服器，相信和碩很快可以取得驗證。
和碩共同執行長鄧國彥表示，「和碩在伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長」。
鄧國彥指出，和碩2026年伺服器業務將延續2025出貨動能，伺服器呈現逐季向上趨勢，預估下半年表現會很好，今年全年年對年將是很大的成長。
至於產能方面，和碩美國德州廠預計本月底完工，本月或下月初開始試產。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。