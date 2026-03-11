快訊

和碩法說會／GB300產助攻？今年伺服器有望10倍數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩集團。路透
和碩（4938）11日舉行法說會，展望後市，和碩共同執行長鄭光志指出，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，對今年相關業務成長仍深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

針對伺服器業務今年展望，鄭光志表示，去年第4季看到AI伺服器出貨有較明顯成長，今年對相關業務成長仍深具信心，客戶包含Ne ocloud、雲端服務供應商（CSP）及解決方案商。而和碩今年成長最多的應該是GB300產品，至於最新的Vera Rubin伺服器，相信和碩很快可以取得驗證。

和碩共同執行長鄧國彥表示，「和碩在伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長」。

鄧國彥指出，和碩2026年伺服器業務將延續2025出貨動能，伺服器呈現逐季向上趨勢，預估下半年表現會很好，今年全年年對年將是很大的成長。

至於產能方面，和碩美國德州廠預計本月底完工，本月或下月初開始試產。

法說會 伺服器 AI 和碩

相關新聞

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

日月光投控旗下日月光半導體今（11）日舉行楠梓科技第三園區動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2026年動工、2028年第二季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1,470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

科學園區去年營收5.8兆創新高 吳誠文：帶動台灣產業AI化與多元轉型

台灣三大科學園區去年營業額創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會主委吳誠文表示，未來科學園區不會只依賴半導體一枝獨秀，而是將以半導體優勢為基礎，推動傳統產業科技化，科學園區未來開發將持續把低碳能源、水資源調度、產業發展與地方共榮納入整體規畫。

佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

半導體封測龍頭日月光投控擴大高雄投資版圖，今在楠梓科技產業園區舉行第三園區廠房大樓新建工程動土典禮，宣布加碼投資178億元，規劃興建「智慧運籌中心」與「先進製程測試大樓」，作為因應AI晶片與高效能運算（HPC）需求快速成長的重要產能布局，預計2026年動工、2028年第二季完工，可創造約1470個就業機會，強化高雄在全球半導體供應鏈中的戰略地位。

佳世達陳其宏：今年將衝刺 AI 伺服器業務 看好營收、獲利優於去年

佳世達（2352）2025年表現不如預期，展望後市，佳世達董事長陳其宏11日坦言，去年是營運「低谷」，為了重返成長軌道，佳世達啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及佳世達今年將投入更多資源在AI伺服器業務，整體來看，預估醫療、AIOT（智能解決方案）及網通業務今年會成長，將帶動2026年整體營收、獲利優於去年。

