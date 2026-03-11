快訊

慧榮於Embedded World 2026展示 AI最佳化開機儲存與企業級解決方案

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
慧榮科技於Embedded World 2026展示AI最佳化開機儲存與企業級解決方案。照片／公司提供。
慧榮科技於Embedded World 2026展示AI最佳化開機儲存與企業級解決方案。照片／公司提供。

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（Silicon Motion Technology Corp., NasdaqGS: SIMO），11日宣布於Embedded World 2026展示其AI最佳化開機儲存解決方案，該產品組合包括Ferri 嵌入式儲存與 MonTitan 企業級 SSD 控制晶片解決方案。

慧榮科技的FerriSSD專為工控與AI資料中心平台打造，並針對系統開機與初始化階段的嚴苛需求所設計，作為NVMe開機碟，它可提供穩定的供電運作、可預測的效能表現與高度資料完整性，確保作業系統載入、韌體運行，以及持續的遙測與日誌記錄能穩定運作。

慧榮指出，FerriSSD採用精巧的 PCIe Gen4 x4 BGA 封裝設計，可提供快速且穩定的開機效能，並支援延長產品生命周期，適合長期部署的應用。該解決方案已獲多家AI生態系領先廠商採用，並進入量產出貨階段，另外，Ferri-UFS (UFS 3.1) 與 Ferri-eMMC (eMMC 5.1) 進一步擴展Ferri開機儲存產品組合，為空間受限及任務關鍵型設計提供穩定可靠且高效能的嵌入式儲存解決方案。

隨著現代車輛在先進駕駛輔助系統 (ADAS)、資訊娛樂系統及網域控制系統中，日益採用更集中化的架構與 AI 運算平台，可靠的開機儲存在確保系統整備度與運行安全方面扮演關鍵角色，慧榮科技的Ferri解決方案可提供穩定的系統初始化能力，即使在嚴苛環境下亦能維持高可靠度運作，並提供符合車用級要求的安全資料保護。

據悉，慧榮科技的車用級產品遵循多項嚴格的國際標準，包括AEC-Q100、IATF 16949、ISO 21434以及ISO 26262 ASIL B，此外，車用 SSD 控制晶片亦已取得 ASPICE CL3 認證。

除了開機儲存產品組合外，慧榮亦展示MonTitan企業級SSD控制晶片解決方案，包括SM8366，該產品針對GPU鄰近運算、運算型、Nearline與邊緣伺服器部署進行最佳化；SM8366 PCIe Gen5企業級SSD控制晶片專為高效能 AI 基礎架構設計，可為 GPU 加速運算環境提供高效資料傳輸與可擴充的儲存架構。

控制晶片 慧榮科技

