佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

綜觀台灣今年整體產業景氣，陳其宏指出，AI進入百工百業，台灣除了台積電一個護國神山之外，還有很多護國群山，很多產品在全球的市占率仍是數一數二，這也是為什麼即便有戰爭、通膨、關稅、匯率影響，台股仍然是氣勢如虹，台灣在經濟上面的影響力，仍然是讓全世界刮目相看。

佳世達旗下明基醫院去年已在港交所上市，陳其宏指出，雖然掛牌上市後股價表現不盡如人意，不過，「上市就是一個賽道，一個機會。」上市之後，風水輪流轉，這個就是產業常態，接下來，佳世達會積極提升明基醫院布局，做更多經營，尤其，醫院的商業模式是收現金，明基醫院的現金流對於佳世達集團來說，也會是挹注。

佳世達今年的營運重點著重在AI布局，為此也找來新任總經理柯淑芬。柯淑芬在跨國科技產業深耕逾三十年，曾於海內外全球頂尖科技企業擔任核心領導要職，她的實戰歷練橫跨AI與雲端軟體技術，更深諳軟硬體整合與全球商務拓展，兼具敏銳技術洞察與跨國戰略布局能力，同時是產業界少見具備雙博士學位的高階領導者。

回顧2025年，儘管面臨關稅議題、地緣政治及匯率波動等挑戰，佳世達高附加價值事業營收1031億元，年增11%，其中醫療事業營收首度突破300億元規模，智能解決方案營收以360億元創歷史新高，雙雙成長15%。資訊事業營收1079億元，年減2%，毛利率雖小幅上升，但營業淨利率及營業淨利金額較前一年度下降。

展望2026年，佳世達將持續深化醫療實力與AI技術布局。醫療方面，南京明基醫院的二期建設已陸續開展服務，並將展開頂尖腫瘤中心的建置。AI布局方面，投入AI伺服器與散熱技術，1.6T交換器專案持續落地，深化AI雲端基礎建設的拓展。