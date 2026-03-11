佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
佳世達董事長陳其宏。記者馬瑞璿／攝影
佳世達董事長陳其宏今（11）日指出，公司2025年營運表現較不理想，主要受到關稅、匯率、地緣政治影響，去年是公司營運谷底，他也期望透過人工智慧（AI）布局，今年全年營收、獲利都會比去年好。

綜觀台灣今年整體產業景氣，陳其宏指出，AI進入百工百業，台灣除了台積電一個護國神山之外，還有很多護國群山，很多產品在全球的市占率仍是數一數二，這也是為什麼即便有戰爭、通膨、關稅、匯率影響，台股仍然是氣勢如虹，台灣在經濟上面的影響力，仍然是讓全世界刮目相看。

佳世達旗下明基醫院去年已在港交所上市，陳其宏指出，雖然掛牌上市後股價表現不盡如人意，不過，「上市就是一個賽道，一個機會。」上市之後，風水輪流轉，這個就是產業常態，接下來，佳世達會積極提升明基醫院布局，做更多經營，尤其，醫院的商業模式是收現金，明基醫院的現金流對於佳世達集團來說，也會是挹注。

佳世達今年的營運重點著重在AI布局，為此也找來新任總經理柯淑芬。柯淑芬在跨國科技產業深耕逾三十年，曾於海內外全球頂尖科技企業擔任核心領導要職，她的實戰歷練橫跨AI與雲端軟體技術，更深諳軟硬體整合與全球商務拓展，兼具敏銳技術洞察與跨國戰略布局能力，同時是產業界少見具備雙博士學位的高階領導者。

回顧2025年，儘管面臨關稅議題、地緣政治及匯率波動等挑戰，佳世達高附加價值事業營收1031億元，年增11%，其中醫療事業營收首度突破300億元規模，智能解決方案營收以360億元創歷史新高，雙雙成長15%。資訊事業營收1079億元，年減2%，毛利率雖小幅上升，但營業淨利率及營業淨利金額較前一年度下降。

展望2026年，佳世達將持續深化醫療實力與AI技術布局。醫療方面，南京明基醫院的二期建設已陸續開展服務，並將展開頂尖腫瘤中心的建置。AI布局方面，投入AI伺服器與散熱技術，1.6T交換器專案持續落地，深化AI雲端基礎建設的拓展。

擴大先進封裝布局 日月光斥資178億元楠梓第三園區動土

日月光投控旗下日月光半導體今（11）日舉行楠梓科技第三園區動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2026年動工、2028年第二季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1,470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

半導體封測龍頭日月光投控擴大高雄投資版圖，今在楠梓科技產業園區舉行第三園區廠房大樓新建工程動土典禮，宣布加碼投資178億元，規劃興建「智慧運籌中心」與「先進製程測試大樓」，作為因應AI晶片與高效能運算（HPC）需求快速成長的重要產能布局，預計2026年動工、2028年第二季完工，可創造約1470個就業機會，強化高雄在全球半導體供應鏈中的戰略地位。

佳世達陳其宏：今年將衝刺 AI 伺服器業務 看好營收、獲利優於去年

佳世達（2352）2025年表現不如預期，展望後市，佳世達董事長陳其宏11日坦言，去年是營運「低谷」，為了重返成長軌道，佳世達啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及佳世達今年將投入更多資源在AI伺服器業務，整體來看，預估醫療、AIOT（智能解決方案）及網通業務今年會成長，將帶動2026年整體營收、獲利優於去年。

日月光楠梓第三園區動土 總投資178億元 鎖定 AI 高階封測商機

封測龍頭日月光投控（3711）11日舉行楠梓科技第三園區動土典禮，總投資金額達178億元，規劃聚焦「智慧運籌」與「先進封裝測試」兩大核心，藉此擴充高階封裝與測試量能，搶攻AI、高速運算與高速通訊應用帶動的需求成長。公司指出，園區預計2026年動工、2028年第2季完工，啟用後可望創造約1,470個就業機會，完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

輝達 GTC 將登場 法人看好光通訊供應鏈

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），不僅為輝達今年成長動能再添燃料，也讓整條光通訊供應鏈備受矚目。

