佳世達陳其宏：今年將衝刺 AI 伺服器業務 看好營收、獲利優於去年

佳世達（2352）2025年表現不如預期，展望後市，佳世達董事長陳其宏11日坦言，去年是營運「低谷」，為了重返成長軌道，佳世達啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及佳世達今年將投入更多資源在AI伺服器業務，整體來看，預估醫療、AIOT（智能解決方案）及網通業務今年會成長，將帶動2026年整體營收、獲利優於去年。

佳世達2025年合併營收 2,079.05億元，稅後純益11.43億元，年減47.08%，每股純益達0.64元。

陳其宏坦言，佳世達去年營運表現不佳，希望趕快擺脫「低谷」、重返成長，因此我們希望借重新總經理柯淑芬，為佳世達組織帶來突破及改變。

陳其宏表示，預期今年營收、獲利將優於去年。其中，醫療事業將持續前進，該業務去年營收已達303億元，預期今年將持續成長。在AIOT業務方面，去年營收達360億元，隨著新總經理加入，預期今年相關業務將持續成長。

陳其宏指出，網通業務去年雖然有比前年成長，但成長不夠好，預期今年將恢復到明顯成長。而在資訊、顯示器、投影機本業方面，目前需求比較受到排擠，預期今年受影響將較大。

展望2026年，佳世達將持續深化醫療實力與AI技術布局。醫療方面，南京明基醫院的二期建設已陸續開展服務，並將展開頂尖腫瘤中心的建置。AI布局方面，投入AI伺服器與散熱技術，1.6T交換器專案持續落地，深化AI雲端基礎建設的拓展。