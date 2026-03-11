茂綸財報報喜 股價勁揚6% AI 伺服器轉型效益續發酵

半導體通路商茂綸（6227）10日公布去年第4季財報後，11日股價隨即走強。茂綸股價盤中最高觸及86.9元，目前來到84.8元，漲幅5.6%。市場解讀，隨去年第4季獲利維持年增，加上AI伺服器與高附加價值業務轉型題材延續，帶動買盤回流。

展望後市，茂綸2025年受惠NVIDIA AI伺服器相關業務需求，營運重心已明顯轉向AI伺服器領域；公司也從傳統半導體通路，升級為聚焦資料中心、工業、車用與AIoT的全方位解決方案供應商，透過系統、軟體與資安整合提供服務。

今年通路商的優勢，核心仍在於AI基建需求延續，以及通路角色從單純賣料轉向系統整合與方案服務。路透社指出，Alphabet、Microsoft、Amazon與Meta今年合計AI基礎建設支出預估至少達6,300億美元，顯示資料中心、伺服器、儲存與網通需求仍強。今年通路商若能掌握料源、切入AI伺服器與資料中心場景，並提升系統、軟體與資安整合能力，將有機會在景氣分化中守住成長與毛利。

就單季表現來看，茂綸2025年第4季合併營收39.48億元，季減17.6%、年增16.6%；毛利率11.4%，季增1.9個百分點、年減1.1個百分點；營益率6.3%，季增1.1個百分點、年增0.6個百分點；歸屬母公司業主稅後純益2.17億元，季減10.1%、年增25.7%，單季每股純益2.85元。整體來看，雖然營收較前一季回落，但獲利與本業獲利率仍維持一定水準，單季營益率也較去年同期改善。

全年方面，茂綸2025年合併營收174.9億元，年增41.9%；毛利率8.5%，年減2個百分點；營益率4.3%，年減0.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益5.73億元，年增17.1%，每股純益7.54元。