四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

Sandisk 於 Embedded World 2026 推出全新工業級記憶卡

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
Sandisk 於 Embedded World 2026 推出全新工業級記憶卡 並宣布通過TISAX AL2認證。圖／Sandisk提供
Sandisk 於 Embedded World 2026 推出全新工業級記憶卡 並宣布通過TISAX AL2認證。圖／Sandisk提供

Sandisk 於嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）發表全新工業級記憶卡，推出 SANDISK® IX QD352 microSD™ 記憶卡與 SANDISK IX LD352 SD 記憶卡。兩款新品採用 Sandisk 最新 BiCS8 TLC NAND 技術，旨在為資料密集型應用提供可靠的可拆卸式快閃儲存解決方案。

為因應邊緣端持續擴增的工作負載，新款記憶卡具備極佳的耐用性與持續效能，可支援自動化、邊緣分析、機器人技術以及物聯網（IoT）系統等多種應用場景。

Sandisk 全球汽車與 IoT 事業部行銷總監 Russell Ruben 表示：「工業系統需要可靠且穩定的效能表現。我們觀察到市場對於工業級可拆卸式儲存設備的需求不斷增長，以支援各種情境與環境下的工作負載。全新 SANDISK ® 工業級記憶卡正是專為長效營運週期而設計的可靠儲存解決方案。」

SANDISK IX QD352 microSD™ 記憶卡與 SANDISK® IX LD352 SD 記憶卡主要特色包括：

‧ 具備高度耐用性，支援持續運作：專為嚴苛的工作週期設計，耐用度最高可達 768TBW¹（預估值），有助於延長全天候運行及寫入密集型應用時的使用壽命。

‧專為提供持續性的實務應用效能而設計：支援 A2 應用效能等級（microSD™），讀取、寫入 IOPS 分別超過 4,000 與 2,0002，同時符合 V30 影像速度等級，可支援 4K UHD 影片持續錄製3以及高解析度影像拍攝（預估值）。

‧提供適用於嚴苛環境的長期可靠性：專為工業用途設計，作業溫度區間分別為 -25°C 至 85°C 以及 -40°C 至 85°C；同時內建健康監測功能，可支援預測性維護（predictive maintenance），有助於降低突發性故障的風險。

‧工業系統所需的高容量：作為 Sandisk 第五代工業級 SD 與 microSD™ 記憶卡，提供 128GB 至 256GB⁴ 的容量選擇，在可拆卸的裝置形態下支援邊緣運算、機器視覺及記錄存檔等資料密集型的工作負載。

此外，Sandisk 在 Embedded World 亦宣布其位於米爾皮塔斯（Milpitas）與邦加羅爾（Bangalore）的據點已成功通過 TISAX（可信資訊安全評估交換）AL2 認證。TISAX 是由德國汽車工業協會（VDA）制定的產業標準框架，廣為 OEM 與 Tier-1 供應商所採用，旨在確保汽車供應鏈中資訊安全評估的一致性與標準化。TISAX AL2 是歐洲汽車製造商最普遍要求的標準之一，專為需要處理敏感資訊的組織而設計。

工業電腦 高解析度 記憶卡

