聽新聞
0:00 / 0:00
太普高攻占美、歐、巴西高階高端市場 毛利大增中長期價值浮現
太普高（3284）精勵圖治有成果，成功攻占美、歐、巴西高階高端市場，毛利率大增，中長期投資價值浮現。
法人分析，太普高公司治理到位，去年稅後純益2.4億元，EPS2.31元，現金股利0.5元，為近年最優表現，主要獲利來源是轉投資和逸建設，以及子公司上嘉行銷獲利入帳。
值得關注的是，今年太普高還有多項利多，尤其是日本熊本台積電周邊的投資案於今年第2季實質動工，將引發重要獲利效益。同時免處理環保型印刷版材，持續在美國、巴西、歐洲等地，獲得高階、高單價市場青睞，發展潛力可長期延續。
太普高去年營業收入8.6億元，營業毛利2.33億元，稅後純益2.4億元，每股稅後純益2.31元。太普高去年期末總資產31.3億元，期末總負債13.9億元，期末歸屬於母公司業主權益15.3億元。
法人表示，太普高超前布署，跨海在日本熊本購地數千坪，由於台積電熊本廠決定升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元，太普高熊本基地含金量跳升。
太普高指出，熊本已經動土的本莊三丁目「酒店式公寓」，鎖定短中長期商旅需求，規劃14層樓，36至144平方米的9種戶型，共177個單位，預計40%出售並提供投報率6%以上的包租代管服務；其餘60%保留由太普高集團自行經營。全案預計於今年4、5月開始興建，2028年完工營運。
另外在熊本台積電二廠第一排有5,500坪基地，步行不到10分鐘即可抵達廠區，規劃約200戶住宅，並配置11層樓的專業飯店，同樣由太普高團隊自行經營，確保服務品質與管理價值。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。