太普高攻占美、歐、巴西高階高端市場 毛利大增中長期價值浮現

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】

太普高（3284）精勵圖治有成果，成功攻占美、歐、巴西高階高端市場，毛利率大增，中長期投資價值浮現。

法人分析，太普高公司治理到位，去年稅後純益2.4億元，EPS2.31元，現金股利0.5元，為近年最優表現，主要獲利來源是轉投資和逸建設，以及子公司上嘉行銷獲利入帳。

值得關注的是，今年太普高還有多項利多，尤其是日本熊本台積電周邊的投資案於今年第2季實質動工，將引發重要獲利效益。同時免處理環保型印刷版材，持續在美國、巴西、歐洲等地，獲得高階、高單價市場青睞，發展潛力可長期延續。

太普高去年營業收入8.6億元，營業毛利2.33億元，稅後純益2.4億元，每股稅後純益2.31元。太普高去年期末總資產31.3億元，期末總負債13.9億元，期末歸屬於母公司業主權益15.3億元。

法人表示，太普高超前布署，跨海在日本熊本購地數千坪，由於台積電熊本廠決定升級直攻3奈米先進製程，投資規模擴大至170億美元，太普高熊本基地含金量跳升。

太普高指出，熊本已經動土的本莊三丁目「酒店式公寓」，鎖定短中長期商旅需求，規劃14層樓，36至144平方米的9種戶型，共177個單位，預計40%出售並提供投報率6%以上的包租代管服務；其餘60%保留由太普高集團自行經營。全案預計於今年4、5月開始興建，2028年完工營運。

另外在熊本台積電二廠第一排有5,500坪基地，步行不到10分鐘即可抵達廠區，規劃約200戶住宅，並配置11層樓的專業飯店，同樣由太普高團隊自行經營，確保服務品質與管理價值。

市場 先進製程 現金股利

