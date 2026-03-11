聯發科推 Genio 平台 搶機器人、商用無人機、工業物聯網市場
晶片大廠聯發科（2454）宣布，推出全新MediaTek Genio平台，可為機器人、商用無人機、工業物聯網注入強大的邊緣AI運算力。
聯發科在德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2026展會上，發表全新MediaTek Genio平台，包括Genio Pro、Genio 420及 Genio 360。其中Genio Pro系列是針對高效能物聯網與嵌入式系統所推出的高階解決方案，而Genio 420與Genio 360則為智慧家庭、零售、工控與商用物聯網裝置所設計，以為其提供系統等級的邊緣AI效能。
聯發科表示，Genio Pro具備亮眼的AI、多媒體與顯示能力，以及豐富的作業系統支援，可協助OEM廠商打造次世代工業型與服務型機器人、商用無人機、邊緣AI裝置、機器視覺系統、交通與物流平台。
聯發科物聯網事業部總經理王鎮國指出，Genio Pro將該公司在旗艦級行動通訊與運算領域的技術注入物聯網市場，帶來卓越的裝置端生成式AI運算能力與業界領先的多媒體支援，相信Genio Pro是製造商在設計AI與生成式AI應用時的首選。
Genio Pro採用台積電3奈米先進製程打造，整合全大核Arm v9.2架構CPU，含1顆Arm Cortex-X925核心、3顆Cortex-X4核心、4顆Cortex-A720核心。此CPU架構能支援高階應用程式高達260K DMIPS的運算效能；Genio Pro也整合Arm Immortalis-G925 GPU，提供3.1 TFLOPS運算與繪圖效能，並搭載聯發科第8代NPU，支援超過50 TOPS系統等級的生成式AI加速。
另外，聯發科推出的Genio 420物聯網平台，強調可幫助業界應對BOM表的成本挑戰，採用6奈米製程打造，提供達7.2 TOPS系統等級AI算力。Genio 360與Genio 360P系列平台則分別提供6 TOPS與8.5 TOPS系統級的AI算力，可支援裝置端處理最高達2B參數LLM的生成式AI。
聯發科Genio Pro預計於本季送樣、第3季量產，Genio 420預計4月送樣，Genio 360系列則已開始送樣。
