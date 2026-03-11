快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

聽新聞
0:00 / 0:00

慧榮於 Embedded World 2026 展示 AI 開機儲存與企業級解決方案

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北報導
慧榮科技於 Embedded World 2026 展示其 AI 最佳化開機儲存解決方案。該產品組合包括 Ferri 嵌入式儲存與 MonTitan 企業級 SSD 控制晶片解決方案。慧榮科技／提供
慧榮科技於 Embedded World 2026 展示其 AI 最佳化開機儲存解決方案。該產品組合包括 Ferri 嵌入式儲存與 MonTitan 企業級 SSD 控制晶片解決方案。慧榮科技／提供

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）11日宣布於 Embedded World 2026 展示其 AI 最佳化開機儲存解決方案。該產品組合包括 Ferri 嵌入式儲存與 MonTitan 企業級 SSD 控制晶片解決方案。

專為工控與資料中心平台設計的高可靠性開機儲存方案

慧榮科技的 FerriSSD® 專為工控與 AI 資料中心平台打造，並針對系統開機與初始化階段的嚴苛需求所設計。作為 NVMe 開機碟，它可提供穩定的供電運作、可預測的效能表現與高度資料完整性，確保作業系統載入、韌體運行，以及持續的遙測與日誌記錄能穩定運作。

FerriSSD® 採用精巧的 PCIe Gen4 x4 BGA 封裝設計，可提供快速且穩定的開機效能，並支援延長產品生命週期，適合長期部署的應用。該解決方案已獲多家 AI 生態系領先廠商採用，並進入量產出貨階段。

Ferri-UFS® (UFS 3.1) 與 Ferri-eMMC® (eMMC 5.1) 進一步擴展 Ferri 開機儲存產品組合，為空間受限及任務關鍵型設計提供穩定可靠且高效能的嵌入式儲存解決方案。

所有 Ferri 產品均整合慧榮科技的 IntelligentSeries™ 技術，透過先進的斷電保護、智慧韌體優化、強大的加密架構與完善的 NAND 管理機制，提升開機可靠性。即使在高頻率日誌寫入、頻繁的作業系統更新及持續的邊緣運算負載下，也能確保系統維持可預測且安全的啟動。

導入專用開機儲存方案，強化車用 AI 生態系統

隨著現代車輛在先進駕駛輔助系統 (ADAS)、資訊娛樂系統及網域控制系統中，日益採用更集中化的架構與 AI 運算平台，可靠的開機儲存在確保系統整備度與運行安全方面扮演關鍵角色。慧榮科技的 Ferri 解決方案可提供穩定的系統初始化能力，即使在嚴苛環境下亦能維持高可靠度運作，並提供符合車用級要求的安全資料保護。

慧榮科技的車用級產品遵循多項嚴格的國際標準，包括 AEC-Q100、IATF 16949、ISO 21434 以及 ISO 26262 ASIL B。此外，車用 SSD 控制晶片亦已取得 ASPICE CL3 認證。

Ferri-UFS® 與 Ferri-eMMC® 提供車用級嵌入式儲存，專為嚴苛耐用性與長期使用需求而設計；PCIe Gen4 FerriSSD® 則支援次世代車載運算平台的高效能開機需求。這些解決方案共同為持續演進的車用生態系統奠定穩定且安全的儲存基礎。

為 AI 資料中心基礎架構打造的企業級 SSD 控制晶片

除了開機儲存產品組合外，慧榮科技亦展示 MonTitan® 企業級 SSD 控制晶片解決方案，包括 SM8366。該產品針對 GPU 鄰近運算、運算型、Nearline 與邊緣伺服器部署進行最佳化。SM8366 PCIe Gen5 企業級 SSD 控制晶片專為高效能 AI 基礎架構設計，可為 GPU 加速運算環境提供高效資料傳輸與可擴充的儲存架構。

慧榮科技現正於德國紐倫堡參加 3 月 10 日至 12 日舉行的 Embedded World。

作業系統 控制晶片

延伸閱讀

英特爾擴展邊緣AI布局 推出具備即時效能Core系列2處理器

創見亮相embedded world 2026 深化工業儲存、穩定供應關鍵應用

相關新聞

慧榮於 Embedded World 2026 展示AI最佳化開機儲存方案

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今日宣布於 Embedded World 2026 展示其 AI 最佳化開機儲存解決方案。該產品組合包括 Ferri 嵌入式儲存與 MonTitan 企業級 SSD 控制晶片解決方案。

聯發科推 Genio 平台 搶機器人、商用無人機、工業物聯網市場

晶片大廠聯發科（2454）宣布，推出全新MediaTek Genio平台，可為機器人、商用無人機、工業物聯網注入強大的邊緣AI運算力。

首選這些潛力族群 凱基投顧預估 AI 驅動多頭再啟

凱基投顧估算，台股2026年整體企業盈餘年增率已由原先預估的20%大幅上修至30%以上，顯示產業景氣的實際動能明顯優於先前預期，主要來自AI相關需求的爆發式成長。因此投資方面，在AI與低軌衛星軍備競賽持續加速的大背景下，相關供應鏈仍是布局的核心主軸，首選受惠輝達下一代 AI 加速器Vera Rubin規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器及交換器族群；次選為供需吃緊的ABF基板與PCB。

甲骨文財測優於預期 鴻海、緯穎等供應鏈將受惠

甲骨文（Oracle）公布最新一季財報，營收表現優於預期，且上調下一年度總營收財測至900億美元，優於市場預期的867億美元中，法人機構指出，台灣相關供應鏈組裝廠商包含鴻海（2317）、神達（3706）、緯穎（6669）等供應鏈，營運將受惠，正向看待後續雲端業務發展。

iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光

蘋果「印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。

集邦：主流NB恐漲價40%

記憶體缺貨漲價，加上通膨等因素，研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新筆電產業研究報告，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，CPU價格也開始上調。集邦估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，主流機種漲幅可能高達40%。華碩則表示，目前記憶體庫存用完後，將針對終端產品漲價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。