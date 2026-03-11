光通訊股為何強漲 法人揭密新賽道

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

輝達年度科技盛會GTC大會將於3月16日登場，市場預期將發表專為AI推論優化的LPU（推論處理單元）與新一代CPO（共封裝光學模組），不僅為輝達今年成長動能再添燃料，也讓整條光通訊供應鏈備受矚目。

輝達最新財報與展望雙雙優於市場預期，首批搭載最新架構的Vera Rubin產品已開始向客戶出貨。GTC大會這次預計發表的LPU（推論處理單元），專攻廣義推論場景，每秒可生成高達300個tokens，大幅壓低對話延遲；CPO（共封裝光學模組）技術則將光纖直接整合進晶片封裝，顯著提升AI處理大量數據的速度，兩項技術均被視為驅動下一波AI硬體成長的關鍵。

統一投信指出，從全球資本支出動向來看，AI基礎建設的投資熱度絲毫未減。根據彭博最新數據顯示，美系五大雲端服務供應商（CSP）正為擴展AI算力而大幅上修資本支出，預估2026年的總投入金額將高達6,764億美元，年成長率從原先預期的32%翻倍跳升至64%。其中，Google與Amazon加碼力道最為強勁。

如果說AI晶片是大腦，光通訊技術就是連結大腦的神經系統。隨著AI算力需求急速擴張，資料傳輸頻寬面臨全面升級的壓力，進而驅動800G乃至1.6T高階光收發模組的強勁需求。為因應功耗與效率的雙重挑戰，新一代CPO將光纖直接整合至晶片端，可降低30%～50%的能源消耗。面對當前全球資料中心普遍面臨的電力短缺困局，CPO技術無疑是破局的關鍵解方。相關零組件供應商預計於下半年開始放量，並於2027年加速成長。

在追求節能的道路上，Google選擇了另一條道路—OCS（全光交換機）。統一投信指出，這項技術能讓訊號在傳輸過程中減少「光轉電」的耗損，大幅降低電力消耗並縮短延遲。根據摩根士丹利統計數據，預估OCS市場將從2024年的2億美元成長至2028年的57億美元，年複合成長率高達131%。雖然目前主要由海外廠商主導，但台灣廠商在組裝業務上的優勢，未來極有機會切入這塊新藍海。

統一投信表示，這場由「光」驅動的科技革命，正要拉開序幕。無論是晶片封裝、雷射組件、還是交換器的組裝，台灣廠商在AI硬體領域中扮演不可或缺的角色。

三星大罷工…記憶體更缺了 群聯、威剛等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大、長達18天的員工罷工行動。時值記憶體供應嚴重短缺，三星員工大罷工一觸即發，將引發更強大的缺貨漲價效應，引領記憶體「史上最強多頭」續航。

群創模組廠8.8億賣南茂 市場：南科二廠、五廠要出售了

群創昨（10）日公告，董事會決議授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜。外界解讀，這意味群創南科二廠及五廠出售作業將定案，就待買賣雙方談妥價格，隨著賣廠收益入帳，有助群創獲利。

甲骨文財測優於預期 鴻海、緯穎等供應鏈將受惠

甲骨文（Oracle）公布最新一季財報，營收表現優於預期，且上調下一年度總營收財測至900億美元，優於市場預期的867億美元中，法人機構指出，台灣相關供應鏈組裝廠商包含鴻海（2317）、神達（3706）、緯穎（6669）等供應鏈，營運將受惠，正向看待後續雲端業務發展。

iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光

蘋果「印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。

集邦：主流NB恐漲價40%

記憶體缺貨漲價，加上通膨等因素，研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新筆電產業研究報告，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，CPU價格也開始上調。集邦估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，主流機種漲幅可能高達40%。華碩則表示，目前記憶體庫存用完後，將針對終端產品漲價。

輝達執行長發表專文 黃仁勳：AI 建設才剛開始

輝達執行長黃仁勳發表專文表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。他認為，AI可被解析為一個五層堆疊的架構，而這項建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

