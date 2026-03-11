聽新聞
甲骨文財測優於預期 鴻海、緯穎等供應鏈將受惠
甲骨文（Oracle）公布最新一季財報，營收表現優於預期，且上調下一年度總營收財測至900億美元，優於市場預期的867億美元中，法人機構指出，台灣相關供應鏈組裝廠商包含鴻海（2317）、神達（3706）、緯穎（6669）等供應鏈，營運將受惠，正向看待後續雲端業務發展。
分析師指出，Oracle公布最新一季財報，營收為171.9億美元，年增22%，優於市場預期的168.8億美元，雲端業務總營收為89.1億美元，年增44%，調整後的每股獲利（EPS）為1.79美元，優於市場預期的1.7美元。
其中，Oracle剩餘履約義務（RPO）成長至5,530億美元，並指出多數AI客戶皆已承諾預付款，穩定現金流能降低公司資金壓力，因此2026財年無需再額外發債。展望後市，預估本季營收年成長約19%~21%，調整後EPS為1.96美元~2美元，同時上調下一年度總營收財測至900億美元，優於市場預期之867億美元。
Oracle在財報表現優於預期，且對於下一年度展望上修，使市場反應較為樂觀，鴻海、神達、緯穎等供應鏈營運有望受惠。
