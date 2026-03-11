聽新聞
榮昌2月創史上最旺 今年營運逐季成長
榮昌科技（3684）表示，天線相關核心產品出貨暢旺，2月合併營收8,900萬元，月增10%，年成長30%，為歷年同月新高，儘管市場變數不少，但今年第1季可望優於去年同期，美國基建專案相關的次系統產品與5G-FR1與低軌衛星整合型通訊系統的無線準系統相關產品，營收季季增。
儘管2月適逢農曆春節工作天數較少，但榮昌天線相關等核心產品因需求穩定，並維持較高佔比，成為第1季營收支柱。
榮昌2月合併營收仍交出年月雙成長，並創下歷年同月新高，累計前2月合併營收為1億7,450萬元，年增21.17%。
榮昌表示，往年第1季營收相較前一年第4季營收表現都是呈現季減，但過去3年持續推動產品線多元化發展，並朝不同產業多方向擴展，今年可望看到降幅縮小，預期第1季可望較去年同期成長。
榮昌預期，網通相關的整合天線產品，美國基建專案相關的次系統產品與5G-FR1與低軌衛星整合型通訊系統的無線準系統相關產品將會是今年的三大主軸方向，全年營運將呈現逐季成長。
