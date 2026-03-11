榮昌2月創史上最旺 今年營運逐季成長

輝達執行長黃仁勳發表專文表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。他認為，AI可被解析為一個五層堆疊的架構，而這項建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

2026-03-11 01:50