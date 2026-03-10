三星要鬧罷工 ！華強北 DDR4 報價又大漲 南亞科、華邦、鈺創成大贏家
三星恐爆發史上最大規模員工罷工，牽動記憶體市場神經。全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北10日最新記憶體報價出爐，DDR4率先大漲，與現貨市場連動最直接的16G DDR4 ett（有效測試顆粒）更是勁揚逾15%，南亞科（2408）、華邦（2344）、鈺創（5351）是當下全球DDR4供應主力，成為大贏家。
業界指出，華強北為全球重要的記憶體現貨交易市場之一，價格波動往往反映通路補貨與終端需求變化，先前市場傳出部分產品價格短暫回檔，但華強北最新報價與模組市場連動最敏感的DDR4 ett價格全面勁揚，其中16Gb ett漲幅逾15%，8Gb ett亦上漲約9%，顯示通路端採購動能升溫。
DDR4模組報價同步走高，8GB、16GB與32GB UDIMM模組價格漲幅普遍達兩成以上，部分產品漲幅接近三成。業界分析，模組價格漲幅大於顆粒，通常代表市場需求實際回溫，而非單純投機性炒價。
DDR4報價強勢，台灣記憶體廠受惠大，從南亞科公告最新2月自結獲利可見一斑。南亞科公告，自結2月稅前盈餘94.04億元，年增11.81倍；稅後純益75.84億元、年增12.65倍，每股純益2.45元，一個月就賺贏去年全年獲利總和。
法人認為，三星員工醞釀大罷工，持續催動市場搶貨漲價情緒，南亞科、華邦等記憶體廠獲利可期。
展望後市，南亞科表示，受限DRAM新產能增加有限，加上AI應用持續擴大需求，今年至明年上半年市場仍將呈現供不應求格局，價格走勢預期呈現「T型」高檔支撐，即使漲勢趨緩，價格也不易大幅回落。南亞科目前已啟動新廠建設，並評估未來擴建產能的可行性，以因應長期需求。
華邦認為，受惠AI應用擴大，推升記憶體需求，該公司正積極調整產品組合與出貨模式，預估首季DRAM出貨量與位元產能將較去年同期顯著成長，Flash出貨量年增率則上看30%至40%。
另外，全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大、長達18天的員工罷工行動。時值記憶體供應嚴重短缺，三星員工大罷工一觸即發，將引發更強大的缺貨漲價效應，引領記憶體「史上最強多頭」續航。
綜合外媒報導，三星勞資談判破裂，韓國國家勞動關係委員會已終止調解，工會獲得合法罷工資格，代表約8.9萬名員工、占三星總員工數逾六成的工會宣布，即日起至3月18日舉行全員罷工投票，若投票通過，工會規劃4月23日舉行成員集會，並於5月21日至6月7日展開為期18天的全國總罷工。
此次糾紛的核心為三星員工對於績效獎金（OPI）制度的公平性，工會要求取消超額利潤績效獎金（OPI）50%年薪的上限，並以營業利潤取代經濟增加值（EVA）作為計算基準，相關訴求無法與資方達成共識。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。