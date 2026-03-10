三星要鬧罷工 ！華強北 DDR4 報價又大漲 南亞科、華邦、鈺創成大贏家

三星恐爆發史上最大規模員工罷工，牽動記憶體市場神經。全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北10日最新記憶體報價出爐，DDR4率先大漲，與現貨市場連動最直接的16G DDR4 ett（有效測試顆粒）更是勁揚逾15%，南亞科（2408）、華邦（2344）、鈺創（5351）是當下全球DDR4供應主力，成為大贏家。

業界指出，華強北為全球重要的記憶體現貨交易市場之一，價格波動往往反映通路補貨與終端需求變化，先前市場傳出部分產品價格短暫回檔，但華強北最新報價與模組市場連動最敏感的DDR4 ett價格全面勁揚，其中16Gb ett漲幅逾15%，8Gb ett亦上漲約9%，顯示通路端採購動能升溫。

DDR4模組報價同步走高，8GB、16GB與32GB UDIMM模組價格漲幅普遍達兩成以上，部分產品漲幅接近三成。業界分析，模組價格漲幅大於顆粒，通常代表市場需求實際回溫，而非單純投機性炒價。

DDR4報價強勢，台灣記憶體廠受惠大，從南亞科公告最新2月自結獲利可見一斑。南亞科公告，自結2月稅前盈餘94.04億元，年增11.81倍；稅後純益75.84億元、年增12.65倍，每股純益2.45元，一個月就賺贏去年全年獲利總和。

法人認為，三星員工醞釀大罷工，持續催動市場搶貨漲價情緒，南亞科、華邦等記憶體廠獲利可期。

展望後市，南亞科表示，受限DRAM新產能增加有限，加上AI應用持續擴大需求，今年至明年上半年市場仍將呈現供不應求格局，價格走勢預期呈現「T型」高檔支撐，即使漲勢趨緩，價格也不易大幅回落。南亞科目前已啟動新廠建設，並評估未來擴建產能的可行性，以因應長期需求。

華邦認為，受惠AI應用擴大，推升記憶體需求，該公司正積極調整產品組合與出貨模式，預估首季DRAM出貨量與位元產能將較去年同期顯著成長，Flash出貨量年增率則上看30%至40%。

另外，全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大、長達18天的員工罷工行動。時值記憶體供應嚴重短缺，三星員工大罷工一觸即發，將引發更強大的缺貨漲價效應，引領記憶體「史上最強多頭」續航。

綜合外媒報導，三星勞資談判破裂，韓國國家勞動關係委員會已終止調解，工會獲得合法罷工資格，代表約8.9萬名員工、占三星總員工數逾六成的工會宣布，即日起至3月18日舉行全員罷工投票，若投票通過，工會規劃4月23日舉行成員集會，並於5月21日至6月7日展開為期18天的全國總罷工。

此次糾紛的核心為三星員工對於績效獎金（OPI）制度的公平性，工會要求取消超額利潤績效獎金（OPI）50%年薪的上限，並以營業利潤取代經濟增加值（EVA）作為計算基準，相關訴求無法與資方達成共識。