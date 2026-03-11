聽新聞
0:00 / 0:00

輝達執行長發表專文 黃仁勳：AI 建設才剛開始

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達執行長黃仁勳發表專文表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。他認為，AI可被解析為一個五層堆疊的架構，而這項建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

黃仁勳說，AI會是像電力與網路一樣，是不可或缺的基礎設施，運作於真實的硬體、能源及經濟體系之上，將原材料轉化為可大規模運作的智慧能力。

黃仁勳提到，AI讓人們首次擁有能理解非結構化資訊的電腦，可辨識影像、閱讀文字、聆聽聲音並理解其中的意義，也能對情境與意圖進行推理。更重要的是，它能即時生成智慧。

黃仁勳並指出，由於AI是採即時產生智慧，因此底層的運算堆疊都必須重新設計。從產業角度來看AI，它可被解析為一個五層堆疊的架構，最底層是能源，位於能源之上是晶片，晶片層的進展決定AI能以多快的速度擴展，及智慧成本能降到多低。

然後，在晶片之上的是基礎設施，包括土地、電力輸送、散熱、建設工程、網路，以及將數萬顆處理器協調運作為單一機器的系統等，這些系統就是AI工廠。在基礎設施之上是模型層，AI模型能理解多種類型的資訊。至於最上層則是應用層，也是經濟價值產生之處，如藥物研發平台、工業機器人、自動駕駛車等。

黃仁勳強調，每個成功的應用程式都依賴其下方每一層架構，一直向下延伸至支撐其運行的發電廠。目前仍處於非常早期的階段，相關建設才剛剛開始。

應用程式 輝達 工業機器人

延伸閱讀

塑造世界最強大力量之一 輝達執行長黃仁勳新解：AI是個五層蛋糕

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

黃仁勳：AI基礎建設人類史上最大　數兆美元規模待建

相關新聞

蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品

蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

蘋果50年 挾3大優勢拚AI時代逆轉勝

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

輝達執行長發表專文 黃仁勳：AI 建設才剛開始

輝達執行長黃仁勳發表專文表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。他認為，AI可被解析為一個五層堆疊的架構，而這項建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

書寫傳奇50年 定義世界的「蘋果之道」

蘋果公司將邁入五十周年，從一家曾被棄若敝屣的公司，到成為全球市值最高的公司。「蘋果之道：重新定義世界的50年（Apple: The First 50 Years）」記述這間公司的傳奇，描繪出人類溝通、消費與創作方式的進化史，也解釋為什麼有些公司創造產品，蘋果卻能「定義世界」。

聯發科發布全新MediaTek Genio®平台 提供強大邊緣AI運算力

聯發科（2454）今日在德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2026展會上發表一系列賦能各式物聯網產品與應用的全新MediaTek Genio®平台，包括Genio Pro、Genio 420以及 Genio 360。其中，聯發科技Genio Pro系列是針對高效能物聯網與嵌入式系統所推出的高階解決方案；Genio 420與Genio 360則專為智慧家庭、零售、工控與商用物聯網裝置所設計，以為其提供系統等級的邊緣AI效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。