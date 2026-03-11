華強北最新報價出爐 DDR4大漲 南亞科、華邦樂

三星恐爆發史上最大規模員工罷工，牽動記憶體市場神經。全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北昨（10）日最新記憶體報價出爐，DDR4率先大漲，與現貨市場連動最直接的16G DDR4 ett（有效測試顆粒）更是勁揚逾15%，南亞科（2408）、華邦（2344）、鈺創（5351）是當下全球DDR4供應主力，成為大贏家。

業界指出，華強北為全球重要的記憶體現貨交易市場之一，價格波動往往反映通路補貨與終端需求變化，先前市場傳出部分產品價格短暫回檔，但華強北最新報價與模組市場連動最敏感的DDR4 ett價格全面勁揚，其中16Gb ett漲幅逾15%，8Gb ett亦上漲約9%，顯示通路端採購動能升溫。

DDR4模組報價同步走高，8GB、16GB與32GB UDIMM模組價格漲幅普遍達兩成以上，部分產品漲幅接近三成。業界分析，模組價格漲幅大於顆粒，通常代表市場需求實際回溫，而非單純投機性炒價。

DDR4報價強勢，台灣記憶體廠受惠大，從南亞科公告最新2月自結獲利可見一斑。南亞科公告，自結2月稅前盈餘94.04億元，年增11.81倍；稅後純益75.84億元、年增12.65倍，每股純益2.45元，一個月就賺贏去年全年獲利總和。

法人認為，三星員工醞釀大罷工，持續催動市場搶貨漲價情緒，南亞科、華邦等記憶體廠獲利可期。