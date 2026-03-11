群創模組廠8.8億賣南茂 市場：南科二廠、五廠要出售了

群創（3481）昨（10）日公告，董事會決議授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜。外界解讀，這意味群創南科二廠及五廠出售作業將定案，就待買賣雙方談妥價格，隨著賣廠收益入帳，有助群創獲利。

群創將於明（12）日舉行法說會，賣廠議題與面板本業、半導體／光通訊等新事業進展，預料都是法人關注的重點。消息人士透露，群創南科二廠的買家應是封測廠南茂（8150）、五廠買家則為全球封測龍頭日月光投控（3711），惟未獲證實。

群創昨天並公告，以8.8億元出售位於台南市新市區環東路2段6號的模組廠廠房，以及附屬設施予南茂，預計處分利益約6.59億元。據了解，該座群創閒置的模組廠，原出租予保護玻璃大廠正達（3149）使用。

群創公告指出，此次售予南茂的模組廠建物面積達3萬4,316.15平方公尺 （約1萬0,380.64坪），交易總金額8.8億元，相關處分利益將用於挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。

另外，為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，群創表示，擬處分台南二廠（四代線）及五廠（5.5代線）相關不動產。

群創指出，為爭取交易時效，董事會授權董事長洪進揚參酌市場行情、帳面價值及鑑價報告，依不低於鑑價報告金額九成的原則，辦理資產處分事宜。

群創繼先前關閉南科四廠並於2024年以171億元售予台積電（2330）後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷。群創2025年7月10日發布重訊證實，基於因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠。

洪進揚去年底曾明確表示，持續推動產能調整與資產活化作業。群創已經宣布將整頓南科五廠，並將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科三廠生產，計劃最晚2026年中完成清空。

洪進揚當時提到，相關產線調整計劃持續進行中，除南科五廠之外，也持續盤點客戶與產品需求，進行產能整併。

洪進揚指出，群創並不是單純以面板廠的世代線大小做為關廠依據。他說，過去20年間，面板產業依序朝大型化與世代線升級發展。然而對尚處於試量產、客製化或新應用階段的產品，小世代產線才具備成本優勢；因此群創擁有的3.5代、四代等小世代線，在特定應用上仍保有彈性與競爭力。

洪進揚說明，是否關停產線，判斷的關鍵在於：長期穩定的客戶與有效益的產品組合，才能支撐工廠持續營運。