聽新聞
0:00 / 0:00

群創模組廠8.8億賣南茂 市場：南科二廠、五廠要出售了

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創光電。 聯合報系資料照
群創光電。 聯合報系資料照

群創（3481）昨（10）日公告，董事會決議授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜。外界解讀，這意味群創南科二廠及五廠出售作業將定案，就待買賣雙方談妥價格，隨著賣廠收益入帳，有助群創獲利。

群創將於明（12）日舉行法說會，賣廠議題與面板本業、半導體／光通訊等新事業進展，預料都是法人關注的重點。消息人士透露，群創南科二廠的買家應是封測廠南茂（8150）、五廠買家則為全球封測龍頭日月光投控（3711），惟未獲證實。

群創昨天並公告，以8.8億元出售位於台南市新市區環東路2段6號的模組廠廠房，以及附屬設施予南茂，預計處分利益約6.59億元。據了解，該座群創閒置的模組廠，原出租予保護玻璃大廠正達（3149）使用。

群創公告指出，此次售予南茂的模組廠建物面積達3萬4,316.15平方公尺 （約1萬0,380.64坪），交易總金額8.8億元，相關處分利益將用於挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。

另外，為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，群創表示，擬處分台南二廠（四代線）及五廠（5.5代線）相關不動產。

群創指出，為爭取交易時效，董事會授權董事長洪進揚參酌市場行情、帳面價值及鑑價報告，依不低於鑑價報告金額九成的原則，辦理資產處分事宜。

群創繼先前關閉南科四廠並於2024年以171億元售予台積電（2330）後，擬再關閉南科五廠的傳聞不斷。群創2025年7月10日發布重訊證實，基於因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠。

洪進揚去年底曾明確表示，持續推動產能調整與資產活化作業。群創已經宣布將整頓南科五廠，並將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科三廠生產，計劃最晚2026年中完成清空。

洪進揚當時提到，相關產線調整計劃持續進行中，除南科五廠之外，也持續盤點客戶與產品需求，進行產能整併。

洪進揚指出，群創並不是單純以面板廠的世代線大小做為關廠依據。他說，過去20年間，面板產業依序朝大型化與世代線升級發展。然而對尚處於試量產、客製化或新應用階段的產品，小世代產線才具備成本優勢；因此群創擁有的3.5代、四代等小世代線，在特定應用上仍保有彈性與競爭力。

洪進揚說明，是否關停產線，判斷的關鍵在於：長期穩定的客戶與有效益的產品組合，才能支撐工廠持續營運。

法說會 群創

延伸閱讀

群創南科模組廠8.8億售予南茂 獲利6.59億

鴻海處分近8.7萬張群創持股 處分利益已實現16.33億元

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

相關新聞

蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品

蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。

三星大罷工…記憶體更缺了 群聯、威剛等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大、長達18天的員工罷工行動。時值記憶體供應嚴重短缺，三星員工大罷工一觸即發，將引發更強大的缺貨漲價效應，引領記憶體「史上最強多頭」續航。

群創模組廠8.8億賣南茂 市場：南科二廠、五廠要出售了

群創昨（10）日公告，董事會決議授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜。外界解讀，這意味群創南科二廠及五廠出售作業將定案，就待買賣雙方談妥價格，隨著賣廠收益入帳，有助群創獲利。

蘋果50年 挾3大優勢拚AI時代逆轉勝

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光

蘋果「印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。

集邦：主流NB恐漲價40%

記憶體缺貨漲價，加上通膨等因素，研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新筆電產業研究報告，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，CPU價格也開始上調。集邦估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，主流機種漲幅可能高達40%。華碩則表示，目前記憶體庫存用完後，將針對終端產品漲價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。