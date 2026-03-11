三星大罷工…記憶體更缺了 群聯、威剛等台廠受惠

全球記憶體龍頭南韓三星電子勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大、長達18天的員工罷工行動。時值記憶體供應嚴重短缺，三星員工大罷工一觸即發，將引發更強大的缺貨漲價效應，引領記憶體「史上最強多頭」續航。

法人指出，一旦三星員工大罷工引發更強大的缺貨漲價效應，群聯（8299）、南亞科（2408）、威剛（3260）、華邦（2344）等台廠都將受惠。受相關消息激勵，記憶體族群昨（10）日再次匯集人氣，全面強漲，南亞科直攻漲停價231元收市，群聯勁揚8.7%、收1,745元，華邦、威剛也都漲超過4%。

綜合外媒報導，三星勞資談判破裂，韓國國家勞動關係委員會已終止調解，工會獲得合法罷工資格，代表約8.9萬名員工、占三星總員工數逾六成的工會宣布，即日起至3月18日舉行全員罷工投票，若投票通過，工會規劃4月23日舉行成員集會，並於5月21日至6月7日展開為期18天的全國總罷工。此次糾紛的核心為三星員工對於績效獎金（OPI）制度的公平性，工會要求取消超額利潤績效獎金（OPI）50%年薪的上限，並以營業利潤取代經濟增加值（EVA）作為計算基準，相關訴求無法與資方達成共識。

三星在全球記憶體產業地位舉足輕重。研調機構數據顯示，三星2025年第4季全球DRAM市占率約36.6%，NAND晶片市占率更接近四成，在供應鏈具關鍵影響力，此次勞資談判破裂，員工大罷工一觸即發，牽動整個市場供應。

業界指出，三星正全力衝刺高頻寬記憶體（HBM）等AI記憶體，惟生產流程複雜、製程周期長，一旦出現大規模勞資衝突，恐影響產線運作與良率穩定。若三星產出受到干擾，全球AI伺服器供應鏈將面臨更大壓力，也可能使記憶體市場原本已強勢漲價的氛圍進一步擴大。

業界分析，當前HBM需求持續爆發，SK海力士與美光正全力擴大HBM產能，以因應AI晶片客戶需求，在此情況下，兩大廠產線資源多集中於高頻寬記憶體，對標準型DRAM與NAND產能投入相對有限，若三星再因罷工影響供應，標準型DRAM與NAND晶片市場恐出現更明顯供給缺口，價格漲勢也可能擴大。

法人認為，近期DRAM與NAND晶片價格持續逐步走揚，若三星罷工風險升高，供應端不確定性將進一步推升市場預期，尤其在AI需求強勁與HBM產能排擠效應下，記憶體產業「超級循環周期」將延長。業界認為，此事茲事體大，要觀察是否雷聲大、雨點小，會密切注意。

一旦三星發動史上最大規模罷工，將為全球記憶體市場投下震撼彈，牽動DRAM與NAND晶片供應與價格走勢。