書寫傳奇50年 定義世界的「蘋果之道」

蘋果公司將邁入五十周年，從一家曾被棄若敝屣的公司，到成為全球市值最高的公司。「蘋果之道：重新定義世界的50年（Apple: The First 50 Years）」記述這間公司的傳奇，描繪出人類溝通、消費與創作方式的進化史，也解釋為什麼有些公司創造產品，蘋果卻能「定義世界」。

作者大衛．波格是名科技作家，長期為「紐約時報」撰寫科技專欄。他深度採訪超過一五○位橫跨各個時代的核心人物，從蘋果共同創辦人沃茲尼克、與賈伯斯決裂的史考利，到主導蘋果設計靈魂的強尼．艾夫。蘋果首度開放多位高階主管與設計師接受專訪。波格藉此公開這間最具爭議、也最受愛戴的公司，如何從兩個人、一間車庫的魯莽創業，演變成觸及全球超過廿二億人的商業帝國。

波格提到，在訪談過程讓他發現不少眼睛一亮的故事，包括蘋果並不是從車庫裡起家、蘋果是沃茲尼克與賈伯斯的第四次合作創業、賈伯斯並非蘋果的首任執行長、史考利並沒有開除賈伯斯、平板電腦比手機更早出現、賈伯斯也從未開除任何一位才剛在電梯裡見到的人。

波格說，蘋果的故事是關於瘋狂熬夜與創意反叛的史詩：有劃時代的成功（iPod、iPhone、iPad），也有發人深省的慘敗（麗莎、蘋果三號、MobileMe）。故事背後是一群橫跨三代、幽默、充滿理想、還聰明絕頂的工作狂，懷抱著同一個理想：想讓世界變得更好，從把東西做好開始。

本書共分為四部，分別是創業、動盪十年、傳奇回歸和庫克時代。書中描述電腦的體積是如何不斷縮小，也提到賈伯斯如何兩度創立蘋果、又兩度離開，最後打造出人類史上最成功、最具影響力、最具爭議、最招人怨、但也最受愛戴的公司。此外，也說明蘋果如何改變我們使用的設備、甚至改變我們自己，也就是我們溝通、消費與創作的方式。這彷彿是無數家公司的故事，但如同一九九三年加入蘋果、現任蘋果感測器軟體與原型設計副總裁哈格蒂所說，「我待過五家公司，只不過五家都叫蘋果。」

「蘋果之道：重新定義世界的50年」中文版由天下文化出版，美國新書於三月十日出版，台灣同步於十日開放預購中文版，卅一日正式出版。