蘋果50年 挾3大優勢拚AI時代逆轉勝

聯合報／ 記者簡永祥／專題報導
蘋果憑藉iPhone手機改變全球生活習慣。（歐新社）
蘋果憑藉iPhone手機改變全球生活習慣。（歐新社）

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

然而，生成式ＡＩ的崛起改寫這個格局。大型語言模型訓練與推論需要龐大算力，資料中心繪圖處理器（ＧＰＵ）需求暴增，帶動ＡＩ晶片訂單急速擴張。作為ＧＰＵ龍頭的輝達，大量採用台積電先進製程與先進封裝，晶片單價遠高於手機處理器，讓輝達對晶圓廠營收貢獻迅速超越蘋果。

受惠ＡＩ基礎建設對高階ＡＩ晶片需求大爆發，輝達對台積電營收貢獻去年占比達百分之十九，擠下占比百分之十七的蘋果，成為台積電最大客戶。換言之，半導體需求核心，正從「數十億消費電子裝置」轉向「高價值的ＡＩ算力基礎設施」，意謂著從智慧型手機是驅動半導體製程主要推手，如今ＡＩ晶片成為半導體先進製程的領航員。

半導體業者分析，從台積電現有擴增產能幾乎鎖定與ＡＩ有極大關聯的客戶來看，蘋果要在ＡＩ浪潮重新奪回台積電最大客戶，挑戰極大。

但蘋果仍握有幾項難以撼動的優勢。首先是龐大的裝置生態系。全球活躍的蘋果裝置已超過廿億台，這意味著任何ＡＩ功能一旦整合到iOS或macOS，都能迅速普及。

其次，蘋果具備自研晶片能力。蘋果透過Ａ系列與Ｍ系列晶片建立完整的系統單晶片設計能力，並持續導入ＡＩ加速器與神經網路引擎，使裝置端ＡＩ性能持續提升。

第三是產品整合能力。蘋果從iPod、iPhone到Apple Watch，過去多次證明其強項並非率先發明技術，而是將技術轉化為大眾化產品，引領世界風潮。

從半導體需求角度觀察，蘋果未來若要在這波ＡＩ浪潮脫穎而出，關鍵在於要有全新的「殺手級產品」。目前市場普遍關注的包括ＡＩ助理升級、智慧健康平台、空間運算裝置與智慧眼鏡等；尤其是ＡＩ裝置化趨勢，若未來ＡＩ功能大規模應用到終端設備，例如ＡＩ手機、ＡＩ電腦與穿戴裝置，蘋果仍有機會憑藉龐大裝置基礎重新放大晶片需求。

相關新聞

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品

蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

書寫傳奇50年 定義世界的「蘋果之道」

蘋果公司將邁入五十周年，從一家曾被棄若敝屣的公司，到成為全球市值最高的公司。「蘋果之道：重新定義世界的50年（Apple: The First 50 Years）」記述這間公司的傳奇，描繪出人類溝通、消費與創作方式的進化史，也解釋為什麼有些公司創造產品，蘋果卻能「定義世界」。

聯發科發布全新MediaTek Genio®平台 提供強大邊緣AI運算力

聯發科（2454）今日在德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2026展會上發表一系列賦能各式物聯網產品與應用的全新MediaTek Genio®平台，包括Genio Pro、Genio 420以及 Genio 360。其中，聯發科技Genio Pro系列是針對高效能物聯網與嵌入式系統所推出的高階解決方案；Genio 420與Genio 360則專為智慧家庭、零售、工控與商用物聯網裝置所設計，以為其提供系統等級的邊緣AI效能。

佳世達啟動接班布局 前 Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接棒新總座

佳世達（2352）集團啟動接班布局， 10日晚間公告，原總經理黃漢州轉任副董事長兼策略長，而新任總座由美商科高Google Cloud台灣區總經理柯淑芬擔任，新職務生效期自今日生效。

