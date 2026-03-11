蘋果50年 挾3大優勢拚AI時代逆轉勝

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

然而，生成式ＡＩ的崛起改寫這個格局。大型語言模型訓練與推論需要龐大算力，資料中心繪圖處理器（ＧＰＵ）需求暴增，帶動ＡＩ晶片訂單急速擴張。作為ＧＰＵ龍頭的輝達，大量採用台積電先進製程與先進封裝，晶片單價遠高於手機處理器，讓輝達對晶圓廠營收貢獻迅速超越蘋果。

受惠ＡＩ基礎建設對高階ＡＩ晶片需求大爆發，輝達對台積電營收貢獻去年占比達百分之十九，擠下占比百分之十七的蘋果，成為台積電最大客戶。換言之，半導體需求核心，正從「數十億消費電子裝置」轉向「高價值的ＡＩ算力基礎設施」，意謂著從智慧型手機是驅動半導體製程主要推手，如今ＡＩ晶片成為半導體先進製程的領航員。

半導體業者分析，從台積電現有擴增產能幾乎鎖定與ＡＩ有極大關聯的客戶來看，蘋果要在ＡＩ浪潮重新奪回台積電最大客戶，挑戰極大。

但蘋果仍握有幾項難以撼動的優勢。首先是龐大的裝置生態系。全球活躍的蘋果裝置已超過廿億台，這意味著任何ＡＩ功能一旦整合到iOS或macOS，都能迅速普及。

其次，蘋果具備自研晶片能力。蘋果透過Ａ系列與Ｍ系列晶片建立完整的系統單晶片設計能力，並持續導入ＡＩ加速器與神經網路引擎，使裝置端ＡＩ性能持續提升。

第三是產品整合能力。蘋果從iPod、iPhone到Apple Watch，過去多次證明其強項並非率先發明技術，而是將技術轉化為大眾化產品，引領世界風潮。

從半導體需求角度觀察，蘋果未來若要在這波ＡＩ浪潮脫穎而出，關鍵在於要有全新的「殺手級產品」。目前市場普遍關注的包括ＡＩ助理升級、智慧健康平台、空間運算裝置與智慧眼鏡等；尤其是ＡＩ裝置化趨勢，若未來ＡＩ功能大規模應用到終端設備，例如ＡＩ手機、ＡＩ電腦與穿戴裝置，蘋果仍有機會憑藉龐大裝置基礎重新放大晶片需求。