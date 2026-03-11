聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
蘋果公司共同創辦人賈伯斯（右）在二○一○年和時任蘋果營運長、現任執行長庫克一起出席記者會。（路透）
蘋果公司共同創辦人賈伯斯（右）在二○一○年和時任蘋果營運長、現任執行長庫克一起出席記者會。（路透）

蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。

賈伯斯開啟創新盛世

回顧五十年前，當時電腦體積大、運算能力有限，伴隨摩爾定律一九六五年提出，英特爾共同創辦人摩爾當時預測，「積體電路可容納的電晶體數量，每年可增加一倍，運作效率提升、整體成本下降。」這帶動個人電腦時代來臨，蘋果研發的Apple Ｉ、宏碁小教授一號都成為一九八○年代個人電腦市場的佼佼者。

然而，蘋果經營鬥爭不斷，營運大起大落，直到共同創辦人賈伯斯一九九七年回鍋重掌大權，才開啟二○○○年代創新盛世。

蘋果第一波最受市場青睞的創新產品，當屬二○○一年推出的iPod數位音樂播放器，這款產品擊敗了索尼隨身聽、傳統錄音帶，開啟數位音樂新時代；第二波翻轉人類文明的殺手級應用產品，即是二○○七年推出iPhone，不僅顛覆傳統３Ｃ市場，更帶動各式各樣應用內容興起，改變了全球經濟發展走勢與民眾生活。

生態系策略抓牢果粉

蘋果研發高峰隨著賈伯斯二○一一年過世放慢腳步。蘋果思索，「硬體產品總有飽和的一天，如果智慧手機跟電腦一樣，飽和了、賣不動了，該怎麼辦？」

因此蘋果推出iPhone後，格外注意應用內容發展。簡單來說，民眾幾年才換一次硬體設備，但唱片公司、影視製作公司推出新單曲、新片，就會吸引民眾掏錢購買，蘋果收取的上架分潤費單筆金額看似不高，累積的營收卻相當可觀。

經歷了多年的努力，包括App Store、iCloud、Apple Music等軟體相關收入，已占蘋果兩成營收；當硬體產品營收因淡季下滑時，軟體服務營收就成了蘋果營運維持巔峰的主力。

不只如此，蘋果也格外注重整體生態系發展。過去，電腦產品Mac、智慧手機iPhone、手錶Apple Watch、乃至於Apple TV，硬體產品之間的系統獨立開發；但隨著App軟體蓬勃發展，民眾不只想要在手機上看影片、玩遊戲，也想要投放到電視，促使蘋果重新思考軟硬體生態系發展策略。

蘋果花了數年調整生態系策略，二○二五年推出最新系統iOS 26，整合所有平台，讓遊戲App、錢包、Apple Intelligence等功能，都能在各硬體裝置間使用，這也讓果粉更加死忠。

AI應用落後競爭對手

從華爾街的角度來看，蘋果從二○一八年起，就已經是全球最大的科技公司，也是全球第一家市值超過一兆美元的美國上市公司，在科技引領全球的年代，蘋果市值現已站穩三兆美元，不僅是世界最具價值的品牌，而且果粉忠誠度非常高，幾乎是使用蘋果產品後，就很少再換其他品牌。

不過，蘋果ＡＩ研發進程緩慢，新研發的智慧家庭顯示裝置遲遲推出，ＡＩ應用發展也遠遠追不上競爭對手谷歌Meta亞馬遜微軟

現在的蘋果，靠著過去五十年科技研發實力穩坐科技圈龍頭寶座，不過，ＡＩ、量子電腦時代來臨，華爾街普遍認為，如果蘋果能在ＡＩ時代制定穩當的發展藍圖、站穩應用發展領域，將有機會在接下來的五十年，持續全球科技發展。

積體電路 iPod 賈伯斯 AI 半導體 谷歌 Meta 亞馬遜 微軟

延伸閱讀

華碩法說會／蘋果MacBook Neo震撼問世 許先越「較像平板」：鹿死誰手還看不準

蘋果智慧家庭顯示器傳二度延後上市 問題卡在新版Siri

蘋果平價筆電搶市　華碩將推相對應產品競爭

相關新聞

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品

蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。

蘋果50年 挾3大優勢拚AI時代逆轉勝

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

書寫傳奇50年 定義世界的「蘋果之道」

蘋果公司將邁入五十周年，從一家曾被棄若敝屣的公司，到成為全球市值最高的公司。「蘋果之道：重新定義世界的50年（Apple: The First 50 Years）」記述這間公司的傳奇，描繪出人類溝通、消費與創作方式的進化史，也解釋為什麼有些公司創造產品，蘋果卻能「定義世界」。

聯發科發布全新MediaTek Genio®平台 提供強大邊緣AI運算力

聯發科（2454）今日在德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2026展會上發表一系列賦能各式物聯網產品與應用的全新MediaTek Genio®平台，包括Genio Pro、Genio 420以及 Genio 360。其中，聯發科技Genio Pro系列是針對高效能物聯網與嵌入式系統所推出的高階解決方案；Genio 420與Genio 360則專為智慧家庭、零售、工控與商用物聯網裝置所設計，以為其提供系統等級的邊緣AI效能。

佳世達啟動接班布局 前 Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接棒新總座

佳世達（2352）集團啟動接班布局， 10日晚間公告，原總經理黃漢州轉任副董事長兼策略長，而新任總座由美商科高Google Cloud台灣區總經理柯淑芬擔任，新職務生效期自今日生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。