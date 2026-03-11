蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品
蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。
賈伯斯開啟創新盛世
回顧五十年前，當時電腦體積大、運算能力有限，伴隨摩爾定律一九六五年提出，英特爾共同創辦人摩爾當時預測，「積體電路可容納的電晶體數量，每年可增加一倍，運作效率提升、整體成本下降。」這帶動個人電腦時代來臨，蘋果研發的Apple Ｉ、宏碁小教授一號都成為一九八○年代個人電腦市場的佼佼者。
然而，蘋果經營鬥爭不斷，營運大起大落，直到共同創辦人賈伯斯一九九七年回鍋重掌大權，才開啟二○○○年代創新盛世。
蘋果第一波最受市場青睞的創新產品，當屬二○○一年推出的iPod數位音樂播放器，這款產品擊敗了索尼隨身聽、傳統錄音帶，開啟數位音樂新時代；第二波翻轉人類文明的殺手級應用產品，即是二○○七年推出iPhone，不僅顛覆傳統３Ｃ市場，更帶動各式各樣應用內容興起，改變了全球經濟發展走勢與民眾生活。
生態系策略抓牢果粉
蘋果研發高峰隨著賈伯斯二○一一年過世放慢腳步。蘋果思索，「硬體產品總有飽和的一天，如果智慧手機跟電腦一樣，飽和了、賣不動了，該怎麼辦？」
因此蘋果推出iPhone後，格外注意應用內容發展。簡單來說，民眾幾年才換一次硬體設備，但唱片公司、影視製作公司推出新單曲、新片，就會吸引民眾掏錢購買，蘋果收取的上架分潤費單筆金額看似不高，累積的營收卻相當可觀。
經歷了多年的努力，包括App Store、iCloud、Apple Music等軟體相關收入，已占蘋果兩成營收；當硬體產品營收因淡季下滑時，軟體服務營收就成了蘋果營運維持巔峰的主力。
不只如此，蘋果也格外注重整體生態系發展。過去，電腦產品Mac、智慧手機iPhone、手錶Apple Watch、乃至於Apple TV，硬體產品之間的系統獨立開發；但隨著App軟體蓬勃發展，民眾不只想要在手機上看影片、玩遊戲，也想要投放到電視，促使蘋果重新思考軟硬體生態系發展策略。
蘋果花了數年調整生態系策略，二○二五年推出最新系統iOS 26，整合所有平台，讓遊戲App、錢包、Apple Intelligence等功能，都能在各硬體裝置間使用，這也讓果粉更加死忠。
AI應用落後競爭對手
從華爾街的角度來看，蘋果從二○一八年起，就已經是全球最大的科技公司，也是全球第一家市值超過一兆美元的美國上市公司，在科技引領全球的年代，蘋果市值現已站穩三兆美元，不僅是世界最具價值的品牌，而且果粉忠誠度非常高，幾乎是使用蘋果產品後，就很少再換其他品牌。
不過，蘋果ＡＩ研發進程緩慢，新研發的智慧家庭顯示裝置遲遲推出，ＡＩ應用發展也遠遠追不上競爭對手谷歌、Meta、亞馬遜、微軟。
現在的蘋果，靠著過去五十年科技研發實力穩坐科技圈龍頭寶座，不過，ＡＩ、量子電腦時代來臨，華爾街普遍認為，如果蘋果能在ＡＩ時代制定穩當的發展藍圖、站穩應用發展領域，將有機會在接下來的五十年，持續全球科技發展。
