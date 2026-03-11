iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光

蘋果「印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海（2317）為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果去年在印度組裝約5,500萬支iPhone，較前一年的3,600萬支顯著提升。蘋果在全球每年製造約2.2億至2.3億支iPhone，其中印度製造比重正加速成長。

近年來，在印度總理莫迪推動生產獎勵的支持下，製造商成功抵銷在當地面臨的部分結構性成本的劣勢，包括缺乏像中國大陸完善的供應鏈，以及物流方面的挑戰。

各大企業正和新德里當局商討新一輪的獎勵措施。印度目前對智慧型手機生產補貼將於3月31日到期。由於美國最高法院推翻了部分針對中國大陸的關稅，印度必須加快腳步，以維持成本競爭力。

蘋果目前已在印度組裝全系列最新的iPhone 17機種，包含高階的Pro與Pro Max版本。在印度的供應商，包括鴻海、塔塔電子，也生產iPhone 15與iPhone 16等舊機型，供當地銷售及出口。

鴻海印度版圖，最初是從泰米爾納德邦開始，這裡是最早且最穩固的製造中心，目前已建立完整的iPhone組裝與基礎設施。後來擴張到卡納塔卡邦的班加羅爾，也設立新廠生產iPhone零組件與進行組裝，之後再進一步擴大到北方邦建立新廠區，實現印度全境製造。

鴻海擴大布局印度之際，中國大陸因為與印度之間長期處於衝突狀態，蘋果的紅色供應鏈廠商，無法到印度設立生產據點，使得鴻海在印度一枝獨秀，並且愈做愈大，在美中競爭關係緊張之際，擁有印度生產重鎮的鴻海，反而從中獲益。

印度產量攀升，凸顯蘋果建構第二大iPhone製造基地以供應全球需求的長期供應鏈策略。蘋果正加深並擴大和當地供應商的合作關係，生產鋰電池、手表和手機外殼，及AirPods等配件。

除了製造之外，蘋果也致力於提高在印度的市占率，在當地銷售額已突破90億美元。蘋果也準備今年在印度推出Apple Pay，直營店已增至六家，可見印度不僅是生產重鎮，更是一個快速成長的消費市場，其重要性不言而喻。