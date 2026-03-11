iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光
蘋果「印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海（2317）為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。
彭博資訊引述知情人士報導，蘋果去年在印度組裝約5,500萬支iPhone，較前一年的3,600萬支顯著提升。蘋果在全球每年製造約2.2億至2.3億支iPhone，其中印度製造比重正加速成長。
近年來，在印度總理莫迪推動生產獎勵的支持下，製造商成功抵銷在當地面臨的部分結構性成本的劣勢，包括缺乏像中國大陸完善的供應鏈，以及物流方面的挑戰。
各大企業正和新德里當局商討新一輪的獎勵措施。印度目前對智慧型手機生產補貼將於3月31日到期。由於美國最高法院推翻了部分針對中國大陸的關稅，印度必須加快腳步，以維持成本競爭力。
蘋果目前已在印度組裝全系列最新的iPhone 17機種，包含高階的Pro與Pro Max版本。在印度的供應商，包括鴻海、塔塔電子，也生產iPhone 15與iPhone 16等舊機型，供當地銷售及出口。
鴻海印度版圖，最初是從泰米爾納德邦開始，這裡是最早且最穩固的製造中心，目前已建立完整的iPhone組裝與基礎設施。後來擴張到卡納塔卡邦的班加羅爾，也設立新廠生產iPhone零組件與進行組裝，之後再進一步擴大到北方邦建立新廠區，實現印度全境製造。
鴻海擴大布局印度之際，中國大陸因為與印度之間長期處於衝突狀態，蘋果的紅色供應鏈廠商，無法到印度設立生產據點，使得鴻海在印度一枝獨秀，並且愈做愈大，在美中競爭關係緊張之際，擁有印度生產重鎮的鴻海，反而從中獲益。
印度產量攀升，凸顯蘋果建構第二大iPhone製造基地以供應全球需求的長期供應鏈策略。蘋果正加深並擴大和當地供應商的合作關係，生產鋰電池、手表和手機外殼，及AirPods等配件。
除了製造之外，蘋果也致力於提高在印度的市占率，在當地銷售額已突破90億美元。蘋果也準備今年在印度推出Apple Pay，直營店已增至六家，可見印度不僅是生產重鎮，更是一個快速成長的消費市場，其重要性不言而喻。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。