iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中／綜合報導
隨著蘋果加速印度生產iPhone，合作夥伴鴻海同步沾光。（路透）
隨著蘋果加速印度生產iPhone，合作夥伴鴻海同步沾光。（路透）

蘋果印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海（2317）為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果去年在印度組裝約5,500萬支iPhone，較前一年的3,600萬支顯著提升。蘋果在全球每年製造約2.2億至2.3億支iPhone，其中印度製造比重正加速成長。

近年來，在印度總理莫迪推動生產獎勵的支持下，製造商成功抵銷在當地面臨的部分結構性成本的劣勢，包括缺乏像中國大陸完善的供應鏈，以及物流方面的挑戰。

各大企業正和新德里當局商討新一輪的獎勵措施。印度目前對智慧型手機生產補貼將於3月31日到期。由於美國最高法院推翻了部分針對中國大陸的關稅，印度必須加快腳步，以維持成本競爭力。

蘋果目前已在印度組裝全系列最新的iPhone 17機種，包含高階的Pro與Pro Max版本。在印度的供應商，包括鴻海、塔塔電子，也生產iPhone 15與iPhone 16等舊機型，供當地銷售及出口。

鴻海印度版圖，最初是從泰米爾納德邦開始，這裡是最早且最穩固的製造中心，目前已建立完整的iPhone組裝與基礎設施。後來擴張到卡納塔卡邦的班加羅爾，也設立新廠生產iPhone零組件與進行組裝，之後再進一步擴大到北方邦建立新廠區，實現印度全境製造。

鴻海擴大布局印度之際，中國大陸因為與印度之間長期處於衝突狀態，蘋果的紅色供應鏈廠商，無法到印度設立生產據點，使得鴻海在印度一枝獨秀，並且愈做愈大，在美中競爭關係緊張之際，擁有印度生產重鎮的鴻海，反而從中獲益。

印度產量攀升，凸顯蘋果建構第二大iPhone製造基地以供應全球需求的長期供應鏈策略。蘋果正加深並擴大和當地供應商的合作關係，生產鋰電池、手表和手機外殼，及AirPods等配件。

除了製造之外，蘋果也致力於提高在印度的市占率，在當地銷售額已突破90億美元。蘋果也準備今年在印度推出Apple Pay，直營店已增至六家，可見印度不僅是生產重鎮，更是一個快速成長的消費市場，其重要性不言而喻。

鴻海 印度 iPhone 蘋果

相關新聞

蘋果50年最大挑戰！急需開發「殺手級」AI產品

蘋果即將在四月成立滿五十周年。五十年前個人電腦產業剛起步，如今人手一支智慧型手機，展望未來五十年，擁有完整軟硬體生態系的蘋果若要站穩新時代，能否推出人工智慧（ＡＩ）殺手級應用將會是關鍵。

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

蘋果50年 挾3大優勢拚AI時代逆轉勝

蘋果在過去十多年引領風潮，憑藉iPhone手機改變全球生活習慣，也成就台積電在晶圓代工版圖霸業。蘋果每年數億顆應用處理器需求，對先進製程的拉動極為顯著，讓獨攏其處理器代工的台積電在其催促下，製程領先全球。

iPhone印度製造大躍進！包辦全球25%產能 鴻海營運沾光

蘋果「印度製造」大躍進，去年印度iPhone產量年增約53%，換算已包辦全球25%的iPhone產能。法人指出，鴻海為蘋果「印度製造」最大合作夥伴，隨著蘋果加速印度生產iPhone，鴻海同步沾光。

輝達執行長發表專文 黃仁勳：AI 建設才剛開始

輝達執行長黃仁勳發表專文表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。他認為，AI可被解析為一個五層堆疊的架構，而這項建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

華強北最新報價出爐 DDR4大漲 南亞科、華邦樂

三星恐爆發史上最大規模員工罷工，牽動記憶體市場神經。全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北昨（10）日最新記憶體報價出爐，DDR4率先大漲，與現貨市場連動最直接的16G DDR4 ett（有效測試顆粒）更是勁揚逾15%，南亞科、華邦、鈺創是當下全球DDR4供應主力，成為大贏家。

