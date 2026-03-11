聽新聞
集邦：主流NB恐漲價40%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

記憶體缺貨漲價，加上通膨等因素，研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新筆電產業研究報告，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，CPU價格也開始上調。集邦估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，主流機種漲幅可能高達40%。華碩（2357）則表示，目前記憶體庫存用完後，將針對終端產品漲價。

長短料問題也日益嚴重。集邦分析關鍵零組件價格變動對終端市場潛在影響，2025年第1季售價900美元的主流筆電中，估計DRAM、SSD合計在BOM cost（物料清單成本）原始占比近15%，但記憶體價格遽增，到2026年第1季將占比達30%以上。

華碩 DRAM 筆電

