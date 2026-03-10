快訊

佳世達啟動接班布局 前 Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接棒新總座

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達啟動接班布局， 10日晚間公告，原總經理黃漢州轉任副董事長兼策略長，而新任總座由美商科高Google Cloud台灣區總經理柯淑芬擔任。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
佳世達（2352）集團啟動接班布局， 10日晚間公告，原總經理黃漢州轉任副董事長兼策略長，而新任總座由美商科高Google Cloud台灣區總經理柯淑芬擔任，新職務生效期自今日生效。

佳世達董事會通過集團策略長增設及委任案，由黃漢州擔任，同時，黃漢州也兼任副董事長一職，而總經理職位則由柯淑芬接棒。

柯淑芬在跨國科技產業深耕逾三十年，曾於Google Cloud、台達電子、趨勢科技及微軟等全球頂尖企業擔任核心領導要職。

柯淑芬實戰歷練橫跨人工智慧（AI）與雲端軟體技術，更深諳軟硬體整合與全球商務拓展，是兼具敏銳技術洞察與跨國戰略布局能力的卓越領導者。

柯淑芬累積近20年深厚的軟體與雲端產業底蘊。在國際頂尖外商任職期間，她協助建構全球技術支援中心，一手打造具全球指標性的最有價值專家（MVP）社群計畫；更協助半導體龍頭、大型金控業與中央政府部會等重量級機構，導入生成式AI與資安等先進技術，是推動台灣數位升級的重要推手。

此外，柯淑芬具備豐厚的軟硬體整合與大型企業營運實績。於跨國企業總部任職20年期間，她屢屢帶領團隊建構前瞻技術架構並展現商務拓展實力，包括主導全球服務虛擬化與全面上雲、融合IT/OT技術以深化智慧製造價值，更於三年內創造數億美元的全球關鍵客戶營收，締造驚人成長績效。

此外，柯淑芬為產業界少見具備雙博士學位的高階領導者，擁有政治大學資訊管理博士及臺北科技大學管理博士學位。

佳世達啟動接班布局 前 Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接棒新總座

