杜絕DDR產品仿冒 駿吉控股祭百萬檢舉獎金

駿吉-KY（1591）今日發布重大訊息指出，接獲市場通路反映，近期出現仿冒公司商標的非法DDR4記憶體產品流入通路。對於不肖業者為求不法利益，仿冒記憶體產品，並擅自使用公司品牌名稱及LOGO的非法行為，公司決定祭出百萬元檢舉獎金，對不法業者追究法律責任，以維護公司利益與股東權益。

駿吉-KY強調，公司所有產品均透過正式合法授權經銷通路銷售，並建立完整產品來源管理與品質控管機制。公司同時疾呼法令遵循的重要性，針對市場上出現非公司生產之產品卻標示公司商標或品牌名稱販售，公司已蒐證處理，將追究違反《商標法》、《刑法詐欺罪》及《公平交易法》等之刑事與民事責任。

同時，公司提醒通路商及消費者，購買產品時務必確認來源是否為公司正式授權銷售管道，以確保產品品質與自身權益。如使用未經授權廠商之仿冒產品而產生的相關損失，公司概不負責。

為鼓勵市場共同維護智慧財產權與交易秩序，駿吉-KY宣布設立仿冒產品檢舉獎勵制度。凡提供具體且經查證屬實之仿冒或非法販售公司產品相關事證，並協助成功查獲違法行為者，公司將依案件重大性及查獲成果，提供最高檢舉獎金新台幣壹佰萬元。

公司聲明中特別指出，所有產品均具備生產與流通履歷追溯機制，可回溯產品來源與流向。消費者可發送郵件至 sales@ inmaxholding.com或洽專線電話02-7709-7667（上班時間9時至17時），詢問查詢合法授權經銷通路商及產品。