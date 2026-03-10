快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

杜絕DDR產品仿冒 駿吉控股祭百萬檢舉獎金

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
駿吉董事長胡德立宣布，公司提供百萬檢舉獎金 ，嚴厲打擊DDR產品仿冒。圖／駿吉控股提供
駿吉董事長胡德立宣布，公司提供百萬檢舉獎金 ，嚴厲打擊DDR產品仿冒。圖／駿吉控股提供

駿吉-KY（1591）今日發布重大訊息指出，接獲市場通路反映，近期出現仿冒公司商標的非法DDR4記憶體產品流入通路。對於不肖業者為求不法利益，仿冒記憶體產品，並擅自使用公司品牌名稱及LOGO的非法行為，公司決定祭出百萬元檢舉獎金，對不法業者追究法律責任，以維護公司利益與股東權益。

駿吉-KY強調，公司所有產品均透過正式合法授權經銷通路銷售，並建立完整產品來源管理與品質控管機制。公司同時疾呼法令遵循的重要性，針對市場上出現非公司生產之產品卻標示公司商標或品牌名稱販售，公司已蒐證處理，將追究違反《商標法》、《刑法詐欺罪》及《公平交易法》等之刑事與民事責任。

同時，公司提醒通路商及消費者，購買產品時務必確認來源是否為公司正式授權銷售管道，以確保產品品質與自身權益。如使用未經授權廠商之仿冒產品而產生的相關損失，公司概不負責。

為鼓勵市場共同維護智慧財產權與交易秩序，駿吉-KY宣布設立仿冒產品檢舉獎勵制度。凡提供具體且經查證屬實之仿冒或非法販售公司產品相關事證，並協助成功查獲違法行為者，公司將依案件重大性及查獲成果，提供最高檢舉獎金新台幣壹佰萬元。

公司聲明中特別指出，所有產品均具備生產與流通履歷追溯機制，可回溯產品來源與流向。消費者可發送郵件至 sales@ inmaxholding.com或洽專線電話02-7709-7667（上班時間9時至17時），詢問查詢合法授權經銷通路商及產品。

DDR4 智慧財產權

延伸閱讀

中工、寶佳經營權戰升溫 互控內線交易與特別背信

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

進口中國仿冒包裝賣假菸 犯罪集團控制澳洲逾5成市場

相關新聞

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

群創南科模組廠8.8億售予南茂 獲利6.59億

群創（3481）10日公告，以8.8億元出售南科模組廠廠房及附屬設施（位於台南市新市區環東路2段6號）予南茂（8150），預計處分利益約新台幣6.59億元。

台灣大衛星布局 攜手ASTS鎖定手機直連看中2大關鍵

台灣大哥大（3045）10日線上分享參訪世界行動通訊大會（MWC 2026）會後心得，台灣大認為，今年MWC最大不同在於「AI含量」創下新高，各界關心台灣大衛星策略布局，攜手AST SpaceMobile（ASTS）合作，關鍵在於股東陣容強大，第二關鍵補足沒有基地台涵蓋時手機直連，為行動網路的重要延伸。

汎銓確立朝「服務＋設備」雙軌並行商模邁進

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

記憶體與CPU價格雙漲 TrendForce：主流筆電售價恐將上調40%

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。