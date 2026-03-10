聽新聞
0:00 / 0:00
杜絕DDR產品仿冒 駿吉控股祭百萬檢舉獎金
駿吉-KY（1591）今日發布重大訊息指出，接獲市場通路反映，近期出現仿冒公司商標的非法DDR4記憶體產品流入通路。對於不肖業者為求不法利益，仿冒記憶體產品，並擅自使用公司品牌名稱及LOGO的非法行為，公司決定祭出百萬元檢舉獎金，對不法業者追究法律責任，以維護公司利益與股東權益。
駿吉-KY強調，公司所有產品均透過正式合法授權經銷通路銷售，並建立完整產品來源管理與品質控管機制。公司同時疾呼法令遵循的重要性，針對市場上出現非公司生產之產品卻標示公司商標或品牌名稱販售，公司已蒐證處理，將追究違反《商標法》、《刑法詐欺罪》及《公平交易法》等之刑事與民事責任。
同時，公司提醒通路商及消費者，購買產品時務必確認來源是否為公司正式授權銷售管道，以確保產品品質與自身權益。如使用未經授權廠商之仿冒產品而產生的相關損失，公司概不負責。
為鼓勵市場共同維護智慧財產權與交易秩序，駿吉-KY宣布設立仿冒產品檢舉獎勵制度。凡提供具體且經查證屬實之仿冒或非法販售公司產品相關事證，並協助成功查獲違法行為者，公司將依案件重大性及查獲成果，提供最高檢舉獎金新台幣壹佰萬元。
公司聲明中特別指出，所有產品均具備生產與流通履歷追溯機制，可回溯產品來源與流向。消費者可發送郵件至 sales@ inmaxholding.com或洽專線電話02-7709-7667（上班時間9時至17時），詢問查詢合法授權經銷通路商及產品。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。