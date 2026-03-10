群創南科模組廠8.8億售予南茂 獲利6.59億

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

2026-03-10 17:05