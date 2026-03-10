快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

群創南科模組廠8.8億售予南茂 獲利6.59億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創公告，以8.8億出售南科模組廠廠房及附屬設施予南茂，預計處分利益約新台幣6.59億。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
群創公告，以8.8億出售南科模組廠廠房及附屬設施予南茂，預計處分利益約新台幣6.59億。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

群創（3481）10日公告，以8.8億元出售南科模組廠廠房及附屬設施（位於台南市新市區環東路2段6號）予南茂（8150），預計處分利益約新台幣6.59億元。

群創公告表示，南科模組廠建物面積為34,316.15平方公尺 （折合 10,380.64坪），交易總金額為新台幣8.8億元；處分利益約6.59億元。將用於挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金。

模組廠 南茂 群創

延伸閱讀

鴻海處分近8.7萬張群創持股 處分利益已實現16.33億元

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創財報／2025年 EPS 0.03元 擬以盈餘及資本公積配1元

群創營收／2月195.4億元 月減11.7%、年增5.6%

相關新聞

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

群創南科模組廠8.8億售予南茂 獲利6.59億

群創（3481）10日公告，以8.8億元出售南科模組廠廠房及附屬設施（位於台南市新市區環東路2段6號）予南茂（8150），預計處分利益約新台幣6.59億元。

台灣大衛星布局 攜手ASTS鎖定手機直連看中2大關鍵

台灣大哥大（3045）10日線上分享參訪世界行動通訊大會（MWC 2026）會後心得，台灣大認為，今年MWC最大不同在於「AI含量」創下新高，各界關心台灣大衛星策略布局，攜手AST SpaceMobile（ASTS）合作，關鍵在於股東陣容強大，第二關鍵補足沒有基地台涵蓋時手機直連，為行動網路的重要延伸。

汎銓確立朝「服務＋設備」雙軌並行商模邁進

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

記憶體與CPU價格雙漲 TrendForce：主流筆電售價恐將上調40%

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。