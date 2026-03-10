快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

費仔逆轉2分全壘打成收視高峰！中華電Hami Video刷新棒球收視新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

2026 WBC世界棒球經典賽開打，中華隊一連四場激戰引爆全台瘋棒球熱潮！中華隊最終抱憾未能闖進複賽，永不放棄的奮戰精神贏得國人熱烈掌聲，也推升中華電信（2412）MOD、Hami Video收視率，中華電信宣布，中華隊對上南韓的激戰，推升付費用戶同時收視人數持續攀升，收視最高峰落在「費仔打出逆轉領先的兩分全壘打」，不僅超越2024世界12強棒球賽冠軍戰，更直逼2024巴黎奧運麟洋金牌戰！

中華電信指出，3月8日中華隊與南韓激戰至延長賽第10局，最終以5：4險勝，雙方互有領先，帶動Hami Video付費用戶同時收視人數不斷向上攀升，收視最高峰落在費仔打出逆轉領先的兩分全壘打，不僅超越2024世界12強棒球賽冠軍戰，更直逼2024巴黎奧運麟洋金牌戰！

中華電信表示，3月14日起透過中華電信MOD、Hami Video，持續鎖定Hami WBC1~4台收看WBC經典賽八強戰精彩賽事，直擊日本大谷翔平等世界各國頂級球星的巔峰對決。

WBC世界棒球經典賽為唯一開放美國職棒大聯盟選手參加之國際賽事，被棒壇公認最頂級國際比賽。中華電信旗下MOD、Hami Video完整轉播WBC棒球經典賽，特別設立WBC經典賽專區，一站式網羅直播賽事、轉播表、戰績表與賽事影音等資訊，開賽以來最受用戶喜愛的獨家熱點回看前三名均由3月8日中華隊擊敗南韓包辦，包括：「8局上全台嗨爆！費仔兩分砲炸裂」、「2局上當家四棒開轟！張育成陽春砲炸裂」以及「10局上隊長帶頭拚！陳傑憲激情撲三壘」，用戶可一鍵重溫中華隊致勝時刻。

此外，中華電信表示，Hami Video互動聊天室彈幕滿天飛，將轉播畫面轉化為線上萬人應援場，3月8日單日聊天次數為2025 MLB世界大賽G7道奇封王戰的3.5倍，將球迷線上強力應援直送東京巨蛋。

回應中華隊奮戰到底的精神，中華電信指出，特別為MOD、Hami Video客戶舉辦「中華感恩回饋挺Taiwan」活動，3月18日前訂閱Hami Video電視運動館，並收視愛爾達體育1～4台、Hami WBC1～4台等指定頻道、MOD客戶訂閱頻道套餐/單頻，並收視愛爾達體育1~4台等指定頻道，連續收視單一頻道超過5分鐘，即享抽獎資格，有機會獲得Hami Point 666點共200名。

