台灣大衛星布局 攜手ASTS鎖定手機直連看中2大關鍵
台灣大哥大（3045）10日線上分享參訪世界行動通訊大會（MWC 2026）會後心得，台灣大認為，今年MWC最大不同在於「AI含量」創下新高，各界關心台灣大衛星策略布局，攜手AST SpaceMobile（ASTS）合作，關鍵在於股東陣容強大，第二關鍵補足沒有基地台涵蓋時手機直連，為行動網路的重要延伸。
台灣大在MWC宣布攜手低軌衛星業者AST SpaceMobile合作，切入手機直連衛星（D2C）通訊布局。
AST SpaceMobile股東陣容強大，包含Google、AT&T、Verizon、Vodafone及日本Rakuten Mobile，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔認為，代表電信及衛星產業共識，衛星技術不會顛覆既有電信商商業模式，而是讓電信服務延伸至原本難以涵蓋的區域，讓一般智慧手機可以直接連線衛星。
台灣大企業服務事業商務長朱曉幸則形容，AST SpaceMobile技術就像是把基地台搬到太空，兩組通訊核心設備中，一組負責與地面電信超大頻寬連線，一組負責與行動裝置連線，即使基地台沒有訊號，手機仍可透過衛星收到訊號服務。
而今年MWC的AI含量也是史上新高，朱曉幸觀察，過往MWC聚焦行動（Mobility）與連結（Connectivity），現在AI趨勢下，電信連接角色也不僅是連接，更加上算力及邊緣運算，更發展出建立在行動網路上的各種API服務，讓電信網路，變成服務平台。
此外，台灣大取得蘋果Apple Mac全系列產品銷售權，林東閔指出，台灣大是台灣首家以電信商身分取得授權，未來搭配指定資費，可望零元購機，預計第2季可望全面開賣。
