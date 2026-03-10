快訊

義隆搶攻低軌衛星市場 攜達盛電子推射頻前端晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照

看好全球低軌衛星市場的成長態勢，晶片大廠義隆（2458）於10日宣布，與轉投資的達盛電子，攜手推出應用於低軌衛星陣列天線的射頻前端晶片，已於去年底完成開發工程樣品，正送樣國內衛星通訊天線廠及通信設備廠進行測試，積極切入新世代衛星通訊市場。

義隆指出，該公司這次攜手達盛，推出的晶片主要應用於低軌衛星地面收發設備中的陣列天線系統，負責放大收發的衛星訊號，是衛星通訊設備的重要關鍵元件之一。相較國際競爭對手，達盛具有明顯價格優勢，還可依客戶需求調整晶片規格，提供客製化設計服務，並符合未來多樣化場域需求，包含航太、國防、行動衛星、物聯網及消費性應用等。

同時，義隆表示，在既有射頻技術基礎上，達盛近年積極投入低軌衛星通訊市場。其中低軌衛星相關晶片將形成一系列產品線，在去年底推出2款工程樣品後，今年預計再開發多款新產品，逐步擴大布局。基於達盛所有產品皆在台灣研發及製造，在地緣政治的考量下，使得產品更具備競爭力。

展望未來，義隆認為，上述相關技術除了可應用於低軌衛星通訊外，也可延伸至無人載具平台，或地面5G、6G陣列天線等新世代通訊應用。義隆與達盛合作，未來將整合相控陣列天線與AI演算法的技術，持續強化在衛星通訊與新世代網路領域的布局。

市場 地緣政治 衛星通訊

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

汎銓確立朝「服務＋設備」雙軌並行商模邁進

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

記憶體與CPU價格雙漲 TrendForce：主流筆電售價恐將上調40%

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

