義隆搶攻低軌衛星市場 攜達盛電子推射頻前端晶片

看好全球低軌衛星市場的成長態勢，晶片大廠義隆（2458）於10日宣布，與轉投資的達盛電子，攜手推出應用於低軌衛星陣列天線的射頻前端晶片，已於去年底完成開發工程樣品，正送樣國內衛星通訊天線廠及通信設備廠進行測試，積極切入新世代衛星通訊市場。

義隆指出，該公司這次攜手達盛，推出的晶片主要應用於低軌衛星地面收發設備中的陣列天線系統，負責放大收發的衛星訊號，是衛星通訊設備的重要關鍵元件之一。相較國際競爭對手，達盛具有明顯價格優勢，還可依客戶需求調整晶片規格，提供客製化設計服務，並符合未來多樣化場域需求，包含航太、國防、行動衛星、物聯網及消費性應用等。

同時，義隆表示，在既有射頻技術基礎上，達盛近年積極投入低軌衛星通訊市場。其中低軌衛星相關晶片將形成一系列產品線，在去年底推出2款工程樣品後，今年預計再開發多款新產品，逐步擴大布局。基於達盛所有產品皆在台灣研發及製造，在地緣政治的考量下，使得產品更具備競爭力。

展望未來，義隆認為，上述相關技術除了可應用於低軌衛星通訊外，也可延伸至無人載具平台，或地面5G、6G陣列天線等新世代通訊應用。義隆與達盛合作，未來將整合相控陣列天線與AI演算法的技術，持續強化在衛星通訊與新世代網路領域的布局。