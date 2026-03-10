MacBook Neo 平價筆電11日開賣 華碩：使用情境近平板 將推備戰競品

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北報導
MacBook Neo3月11日開賣，價格定位在2萬上下。圖／Apple提供
MacBook Neo3月11日開賣，價格定位在2萬上下。圖／Apple提供

蘋果平價筆電MacBook Neo計畫在11日開賣，教育版兩萬元有找，是否對WINTEL帶來衝擊？華碩（2357）共同執行長許先越表示，該消息2025年下半就有傳言，內部也有所準備應對，但從發售規格看來，其記憶體有其限制，只有8GB規模且不能升級，應用有其限制，顯示應該是用於內容閱讀為主，跟筆電的主流使用情境有差異，反而更類似平板。

他認為，考慮使用體驗因硬體規格有限制，自然會讓其跟主流筆電用戶有所分野，但因為相對過去價位低，親民價格仍對市場造成震撼，對微軟英特爾、超微來說彼此也有做很多討論，但實際市場的衝擊程度仍需要討論。

過去蘋果跟WINTEL陣營用戶其實還是有差異，從軟體的差異，是否因蘋果推平價筆電就轉換，也需要觀察，但WINTEL生態系也會推相應機種。「鹿死誰手還看不準，要時間觀察。」許先越說。

記憶體大漲衝擊筆電需求，2026年PC預估會衰退10~-15%，華碩預期今年表現將優於該產業水準，共同執行長許先越指出，由於記憶體新產能2027年底才開出，預估缺貨將持續兩年，為此，將跟記憶體供應商簽訂3～5年長年期合約，確保拿到有競爭力價錢跟數量記憶體。

他指出，記憶體去年以來就漲價，今年CPU也漲價，會提前拉貨多備料件。不過即便去年就跟供應商談，但因產能吃緊，目前也只能多拉「幾周」庫存，不過由於鑑於長期記憶體缺貨，將會跟上游簽訂MOU，以提貨達成率確保記憶體不缺貨。

許先越表示，因上游新產能擴出時間會落在2027年底，故不只是2026年，記憶體缺貨至少持續2年，故已經跟上游談複合（多年度）年度長約，不同供應商可能有3或4～5年不同約定，主要是希望有合理供應量且價格能有競爭力。

許先越表示，過去每年也跟記憶體商簽訂MOU確保供應量，達成率也很不錯，加上主要供應商合作往來紀錄佳，又有技術合作成分，協助新品導入等等，使華碩在記憶體短缺下能確保一定程度拿到貨。

他表示，去年到今年記憶體漲幅100%，舊料庫存用完筆電就要調漲售價，故會優先從華碩市場有相對競爭力國家開始。部分區域國家，首季已經調漲。

